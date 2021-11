Regering maakt geen haast met kernuitstap

'De spanning onder journalisten is blijkbaar groter dan onder ministers', grapt een regeringsbron over de speculaties die de voorbije dagen opdoken over de timing van de kernuitstap. Die zijn ingegeven door het feit dat de laatste dag van november in het regeerakkoord te boek staat als de deadline voor de finale beslissing. Maar dat is een kwestie van interpretatie. Het regeerakkoord stelt alleen dat er tegen eind november een rapport moet opgeleverd zijn over de bevoorradingszekerheid en de toekomstige prijsontwikkeling. Dat rapport, dat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en haar administratie de voorbije weken hebben opgesteld op basis van gegevens van de netbeheerder Elia, zal er dinsdagavond ook liggen. Maar dat betekent niet dat er politiek al wordt getrancheerd. 'Er is geen strikte deadline, maar we gaan er ook geen twee maanden meer over doen', aldus een goedgeplaatste bron.