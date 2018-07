Regering mag praten met Fransen over Rafale

De regering mag praten met de Fransen over hun voorstel voor een militair partnerschap, gekoppeld aan de aankoop van Rafale-gevechtsvliegtuigen, terwijl de officiële procedure met de Amerikaanse F-35 en de Brits-Europese Eurofighter nog loopt. Dat staat in een advies van advocatenkantoor Eubelius.

Het advies van Eubelius, dat het persagentschap Belga kon inzien, gaat in tegen de uitspraken van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) /woensdag in de Kamercommissie Defensie. 'Het is niet mogelijk om tijdens een procedure die nog loopt over hetzelfde onderwerp te onderhandelen met andere partijen. Dat is simpelweg niet toegelaten', zei hij.

De minister heeft verschillende juridische adviezen liggen die allemaal in die richting wijzen, klonk het.

Ook premier Charles Michel liet al verstaan dat er juridische problemen zouden ontstaan, als België de gevraagde geheimhoudingsclausule zou tekenen, die de Fransen vragen om informatie vrij te geven over de Rafale.

Maar Eubelius wijst erop dat de Belgische regering 'de consultatie kan behouden terwijl het daarbuiten ook het voorstel voor een partnerschap met de Franse regering kan bespreken'.'We begrijpen dat de draagwijdte van het voorstel van de Franse regering verdergaat dan het kader dat momenteel wordt voorgesteld in de documenten van de consultatie tussen staten', klinkt het.

Alternatieven

De Amerikaanse F-35 en de Brits-Europese Eurofighter dingen mee in de lopende aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de verouderde F-16-gevechtsvliegtuigen. Maar de Franse regering deed buiten de officiële procedure om een voorstel voor een militair partnerschap, gekoppeld aan de aankoop van het Rafale-toestel van producent Dassault.

Eubelius benadrukt in het advies nog dat een beslissing om de officiële 'Request for Government Proposal' (RfGP) stop te zetten, enkel kan op basis van 'pertinente en redelijke motieven'. Een rechtvaardiging kan volgens het advocatenkantoor zijn dat er een contract van een andere aard wordt afgesloten, bijvoorbeeld met de Fransen over de Rafale.