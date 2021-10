Regering reserveert 750 miljoen voor krantenbedeling

Het was al bekend dat de Vivaldi-coalitie er opnieuw voor zou kiezen om een concessie uit te schrijven voor de bedeling van kranten en tijdschriften. Open VLD diende in 2019 nochtans een wetsvoorstel in om ermee op te houden, maar de PS is gevoelig voor de claim van huidig concessiehouder Bpost dat er duizenden jobs voortvloeien uit het contract.

Op een vraag van het N-VA-Kamerlid Michael Freilich heeft minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) nu bekendgemaakt in welk budget er wordt voorzien voor de nieuwe concessie, die in 2023 ingaat. Het gaat over 750 miljoen euro, maar het jaarbudget is aflopend. In 2023 wordt in 162,5 miljoen voorzien, in 2027 nog in 137,5 miljoen. 'De bedragen dalen omdat er jaarlijks minder papieren kranten worden gedrukt. Een deel van de besparing zal worden geherinvesteerd in de digitale transitie', aldus het kabinet-Dermagne.