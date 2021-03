Regering stuurt sociale partners terug naar de tekentafel

Een slecht getimede staking voor meer koopkracht slaat voorlopig geen bressen in het herenakkoord tussen liberalen en socialisten over de loonwet. De regering stuurt de sociale partners terug naar de tekentafel.

Nadat vakbonden en werkgeversfederaties maandag een nieuwscyclus lang stoom hebben kunnen aflaten door op elkaar in te hakken, worden ze woensdag om 16 uur samen op het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) verwacht. Wat de vicepremier na de coronastaking van het ABVV en het ACV in petto heeft voor de Groep van Tien wil zijn kabinet niet kwijt.

De verwachting is dat de regering met een kader komt waarin wat extra's komen naast het aanbod om niet-recurrent extra loonmarge toe te laten in bedrijven die de crisis goed doorstaan. De ACLVB, de enige vakbond die maandag niet staakte, is bijvoorbeeld vragende partij voor een verhoging van de maaltijdcheques. Met dat kader zullen de sociale partners opnieuw naar de tekentafel gestuurd worden. Vooral premier Alexander De Croo (Open VLD) wil de hete aardappel weghouden van de regeringstafel.

We weten niet wat zou gebeurd zijn zonder de loonwet. Maar in productiviteitsgroei zijn we wel achterop geraakt bij veel landen. Ive Marx Universiteit Antwerpen

Een herziening van de loonwet van 1996 komt er zeker niet. Die werd door de regering-Michel aangescherpt en stelt dat er de komende twee jaar slechts marge is voor 0,4 procent loongroei boven de verwachte indexering van 2,85 procent. Tijdens de onderhandelingen over de regering-De Croo spraken de liberalen hun veto uit over een aanpassing.

PS-voorzitter Paul Magnette maakte afgelopen weekend in De Standaard aan de vakbonden nog eens duidelijk waarom dat een verloren strijd is. 'Die wet koppelt de loonnorm aan de automatische loonindexering. Als we nu vragen om aan die loonnorm te sleutelen, zal rechts de automatische loonindexering schrappen.' Volgens Magnette is de loonnorm kaduuk geworden omdat ze voortaan via omzendbrieven kan omzeild worden.

ACV als onzekere factor

De regering besliste eerder alle vormen van coronaverlof en -premies niet mee te rekenen in de loonvorming. Zowel in de regering als bij de werkgevers acht men het daarom nog mogelijk dat de Groep van Tien tot een interprofessioneel akkoord komt. Wegens de herintrede van de socialisten in de regering gaan meerdere bronnen ervan uit dat het ABVV voor 1 mei een deal wil maken.

Deze keer is het de christelijke vakbond die gezien wordt als de onzekerste factor. ACV-topman Marc Leemans geeft het hardst gas tegen wat hij de sjoemelsoftware in de loonwet van de regering-Michel noemt. Volgens die wet wordt de Belgische loonnorm berekend door van de gemiddelde loongroei van Nederland, Duitsland en Frankrijk de indexering en een veiligheidsmarge van 0,5 procent af te trekken. 'De vergelijkingsbasis met de buurlanden is niet eerlijk', zegt Leemans. De vermindering van de werkgeversbijdragen uit de taxshift en de fiscale subsidies voor overuren en onderzoek en ontwikkeling worden niet meegeteld, samen goed voor 12 miljard euro.

Die discussie is niet nieuw. De taxshift buiten de rekening houden was een bewuste keuze van de regering-Michel. Ze deed dat om te verhinderen dat lastenverlagingen meteen tot een stijging van de loonkosten leiden. De werknemers kregen op hun beurt hogere nettolonen. De vakbonden willen echter hogere brutolonen, zeker in sectoren die de crisis goed doorstaan.

Daarvoor werd maandag gretig verwezen naar het nieuws in De Tijd dat de dividendenstroom van de beursgenoteerde bedrijven opnieuw de hoogte ingaat. Volgens Danny Van Assche, de topman van Unizo, is de loonwet eerlijk. 'Daarin zit een mechanisme om een bijtelling te doen als achteraf blijkt dat we bij het bepalen van de loonnorm te streng zijn geweest. Wel, tot nu leert de ervaring dat we vaker te mild zijn geweest.’ Volgens Unizo focussen de bonden op 5 procent van de bedrijven. 'Wij kijken naar de 95 procent die het moeilijk hebben.'

De loondiscussie staat niet los van de wildgroei aan cafetariaplannen. Om dat aan te pakken is een fiscale hervorming nodig.

Toch krijgen de vakbonden ook gehoor. De economen Paul De Grauwe, Ive Marx en Gert Peersman vinden dat de loonwet, die werd ingevoerd om de bedrijven competitief te houden, tegen het licht gehouden moet worden. ‘We weten niet wat zou gebeurd zijn zonder de wet. Maar in productiviteitsgroei zijn we wel achterop geraakt bij veel landen’, zei Marx in het VRT-programma 'De markt'.

Bij een hervorming staan vaak veel heilige huisjes in de weg. De vakbonden zijn eigenlijk gewonnen voor een indicatieve loonnorm, maar voor de werkgevers is dat onbespreekbaar zolang de lonen automatisch geïndexeerd worden. Daarnaast zijn er argumenten om de loononderhandelingen te decentraliseren, maar daar willen de vakbonden niet van weten. Tot slot staat de loondiscussie niet los van de wildgroei aan cafetariaplannen in de bedrijven. Om dat aan te pakken is eerst een akkoord over een grote fiscale hervorming nodig. Die ambitie staat in het federale regeerakkoord, maar grenst aan het utopische.