Regering verdedigt export van mondmaskers en beschermkleding

Minister van Economie, Nathalie Muylle (CD&V), verdedigt de 284 vergunningen die sinds 15 maart zijn gegeven om mondmaskers, brillen en andere beschermkleding uit te voeren naar landen buiten de Europese Unie. Het gaat onder andere om Artsen Zonder Grenzen en een Belgisch bedrijf dat schorten en handschoenen leverde aan het Midden-Oosten.

Zaterdag maakte De Tijd bekend dat ons land sinds 15 maart nog 284 uitvoervergunningen heeft toegekend om mondmaskers, brillen en andere medische beschermkleding uit te voeren naar andere landen buiten de Europese Unie. Want sinds 15 maart geldt in de Europese Unie een exportverbod voor ‘me­dische persoonlijke beschermingsmiddelen’. Alle douanediensten, ook onze Douane & Accijnzen, moeten er strikt op toezien dat geen enkele lading door de mazen van het net glipt.

Alleen als een lidstaat uitdrukkelijk de toestemming geeft, mag zo’n lading met mondmaskers of andere beschermkledij nog de Europese grens oversteken. In ons land kreeg de Federale Overheidsdienst Economie de bevoegdheid die uitvoervergunningen toe te kennen. Navraag van De Tijd leerde dat sinds 15 maart 284 vergunningen zijn afgeleverd.

Er is onder andere een exportvergunning toegekend aan een commercieel bedrijf dat in België zit en vooral schorten en handschoenen levert voor het Midden-Oosten. Nathalie Muylle Minister van Economie

Afgelopen week bevroeg De Tijd alle mogelijke federale departementen om te weten te komen hoeveel mondmaskers en andere beschermkleding tijdens de corona-crisis nu al waren uitgevoerd uit ons land. Dat bleek geen sinecure. Onder andere het geneesmiddelenagentschap FAGG liet ons weten dat het door de hoge werklast momenteel geen statistieken kan bijeenzoeken. En de douane, die de controles aan de grenzen doet, had afgesproken met de overheidsdienst Economie dat alleen Economie deze cijfers mocht vrijgeven omdat die bevoegd is voor de uitvoervergunningen. Na aandringen bij de woordvoerster van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) kon De Tijd de cijfers vrijdag uiteindelijk krijgen van de overheidsdienst Economie, maar minister Muylle wilde er geen verdere toelichting bij geven.

Ook nu kan de overheidsdienst Economie nog altijd geen details vrijgeven over de 284 ladingen omdat dit vertrouwelijke gegevens zijn. Maar de overheidsdienst heeft via een persbericht op haar website wel officieel de cijfers en andere info bevestigd die zaterdag in het artikel van De Tijd stonden.

Artsen Zonder Grenzen

'De bevolking en het parlement hebben recht op absolute transparantie en duidelijkheid in deze saga.' Kathleen Depoorter N-VA-Kamerlid

Minister Muylle wil nu toch uitleg geven en haar woordvoerster verwijst daarvoor naar een tv-interview met VTM Nieuws zaterdagavond. 'Ik heb al een eerste duiding gekregen van de fod Economie, maar ik ga daar nog verdere cijfers over vragen', stelde Muylle. 'Zoals ik het nu zie, gaat het onder andere om Artsen Zonder Grenzen, dat opereert vanuit Brussel, wat betekent dat zij voor heel de wereld leveren vanuit Brussel naar artsen die voor hen werken. Het gaat ook om Belgische bedrijven die mensen in het buitenland hebben. Dat gaat soms over één bril of handschoenen die geleverd zijn, ook mondmaskers soms in kleine hoeveelheden om hen te beschermen. En ten derde heeft ook een commercieel bedrijf dat in België zit, dat vooral schorten en handschoenen levert, en ook een grote leverancier is voor het Midden-Oosten.'

Op de vraag of ons land die ladingen niet konden tegenhouden, terwijl bijvoorbeeld Duitsland zelfs vrachtwagens met mondmaskers tegenhield die bestemd waren voor een ziekenhuis in ons land, antwoordde minister Muylle negatief. 'Er zijn Europese verordeningen en elke uitvoervergunning die tot stand kwam door de overheidsdienst Economie, de 'shortages-werkgroep', het FAGG en Douane & Accijnzen is telkens gemeld aan de Europese Commissie. En daar is nooit een opmerking over teruggekomen.'

Absoluut onderzoeken

De druk op minister Muylle om te reageren was te groot geworden. Verschillende politieke partijen hadden zaterdag al meteen om duidelijkheid gevraagd over de 284 uitvoervergunningen. Onder andere N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter zei in een persbericht dat 'dit absoluut onderzocht moet worden'. 'Als het inderdaad klopt dat ons land in de maanden maart en april mondmaskers uitvoerde, dan is hier echt met levens gespeeld. De bevolking en het parlement hebben recht op absolute transparantie en duidelijkheid in deze saga. Op het moment dat onze zorgverstrekkers onbeschermd in de frontlinie stonden en de bestellingen voor ons land zelfs tegengehouden werden aan de grens van andere Europese lidstaten, toch nog de uitvoer van medisch beschermingsmateriaal vergunnen getuigt van ofwel een grote naïviteit ofwel van een gebrek aan verantwoordelijkheid.'

De Tijd maakte zaterdag wel al de algemene redenen bekend die zijn opgegeven voor de 284 exportvergunningen. Het gros, 116 vergunningen, is afgeleverd op basis van ‘contractuele en commerciële verplichtingen’. Nog eens 103 vergunningen gebeurden als ‘humanitaire hulp’. Nog 56 vergunningen waren ‘intracompanyzendingen’, dus in dezelfde groep. En de resterende negen vergunningen waren ‘giften of zendingen naar familieleden’.

Monaco

Onder andere Monaco, dat niet onder het exportverbod valt en dus ook niet onder de 284 uitvoervergunningen valt, heeft zaterdag gereageerd nadat haar minister van Volksgezondheid in een tv-interview had verklaard dat Monaco vele mondmaskers kon binnenhandel dankzij België. In dat geval zou ons land alleen als doorvoerhaven zijn gebruikt, luidt het. 'Het Vorstendom Monaco is een klant van de luchthaven van Luik. Er werden via Luik Monegaskische orders doorgegeven aan China, niet meer en niet minder', zegt Frédéric Cauderlier, woordvoerder van de prinselijke regering van Monaco en oud-woordvoerder van onze vorige premier Charles Michel. 'Andere bestellingen zijn geplaatst door Brussels Airport, Amsterdam, Luxemburg, Parijs, Milaan, enz. Deze maskers zijn nooit van België geweest.'