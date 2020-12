Regering vraagt sociale partners voort te onderhandelen over hogere uitkeringen

De vakbonden en werkgevers ondernemen alsnog een poging om een akkoord te vinden over een verhoging van de uitkeringen. Dat gebeurt op vraag van de regering, bevestigt het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

Om de twee jaar buigen de vakbonden en de werkgevers zich over het budget dat de overheid ter beschikking stelt om de uitkeringen en de pensioenen te verhogen. Het gaat over een welvaartsenveloppe van zo’n 700 miljoen euro. De wet schrijft voor dat de sociale partners daarvoor tegen half september een advies overmaken.

De nieuwe deadline is 13 januari.

Omdat de regering-De Croo toen volop aan het onderhandelen was, lukte dat niet. De regering gaf de vakbonden en werkgevers uitstel na uitstel en wilde uiteindelijk op 15 december een advies. Maar ook die deadline werd niet gehaald en de sociale partners gingen uiteen zonder een akkoord.

Na contact tussen de sociale partners en de regering ondernemen de vakbonden en werkgevers nog een poging om tot een gemeenschappelijk advies te komen. Dat wordt ook bevestigd door minister Dermagne. 'De nieuwe deadline is 13 januari', klinkt het op zijn kabinet.

Als er geen akkoord is, komt normaal de regering aan zet. De werkgevers toonden zich al bezorgd dat de bonden de gesprekken bewust zouden stopzetten vanuit de hoop dat de regering-De Croo inschikkelijker zal zijn en hun wensen uitvoeren. Voor de werkgevers roept dat nare herinneringen op aan de regering-Di Rupo, toen de bonden via bevriende kabinetten hun agenda probeerden door te drukken. Die tactiek namen de werkgevers gretig over onder de regering-Michel.