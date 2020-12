Regering wil vaart maken met effectentaks

Nu de Raad van State de effectentaks 2.0 niet afschiet, weerklinkt in de regering de ambitie om vrijdag al een finaal akkoord te bereiken. Intussen begint de PVDA de socialisten te jennen.

De 'effectloze taks'. Zo doopte de marxistische voorman Peter Mertens de nieuwe effectentaks van de Vivaldi-coalitie dinsdag op Twitter. De taks kwam er vooral op vraag van de socialisten om de sterkste schouders te doen bijdragen en om de gezondheidszorg te financieren. Maar van de Raad van State mogen beide doelstellingen niet gebruikt worden in de wetteksten, anders dreigen juridische problemen.

'Het verkooppraatje van de socialisten wordt helemaal onderuit gehaald', aldus PVDA-voorzitter Mertens. 'Eigenlijk zegt de Raad van State: ofwel is het een vermogensbelasting en dan moeten de aandelen op naam meegenomen worden. Ofwel is het geen vermogensbelasting en moeten de achterpoortjes wagenwijd open, zodat het een lege doos wordt.'

Nieuwe argumenten

Het is afwachten of de prikken van Mertens de opstelling van de PS en de sp.a beïnvloeden. Als het van de liberalen en CD&V afhangt, wordt opnieuw vaart gemaakt, nu de Raad van State wel een aantal fundamentele kritieken heeft geuit, maar geen onoverkomelijke schendingen van het gelijkheidsbeginsel vond in de teksten van minister van Financiën Van Peteghem. Het kabinet van de CD&V'er heeft de voorbije dagen hard op de teksten gewerkt en nieuwe argumenten geformuleerd om de drempel van 1 miljoen en de bijhorende antimisbruikbepaling te verantwoorden.