Regering zet door met knip in bankgeheim

De regering zet door met haar plannen om de fiscus sneller inzage te geven in het saldo van bankrekeningen. Sp.a noemt het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit 'absurd'.

De Belgische privacywaakhond is vernietigend voor het plan om de bancaire meldingsplicht aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) uit te breiden tot de rekeningstanden. Dat zou ertoe leiden dat de fiscus bij vermoedens van fraude niet langer een bankonderzoek moet bevelen om rekeningstanden in te kijken, maar rechtstreeks inzage krijgt in de databank van het CAP, die beheerd wordt door de Nationale Bank. De Gegevensbeschermingsautoriteit noemt dat een 'onnodige, verregaande en risicovolle centralisatie van financiële gegevens'.

Wat Belgen op buitenlandse rekeningen hebben staan, wordt al jaren rechtstreeks aan de fiscus gecommuniceerd. Joris Vandenbroucke Kamerlid sp.a

Maar de regering legt dat advies naast zich neer. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gaat het voorbij aan het nut van een uitbreiding van het CAP voor andere doeleinden, zoals de invordering van belastingschulden, het oprollen van misdaadnetwerken en zelfs voor erfeniskwesties. En is het in lijn met de Europese GDPR-richtlijn.

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke heeft het over een 'absurd' advies. 'Wat Belgen op buitenlandse rekeningen hebben staan, wordt al jaren automatisch en rechtstreeks aan de fiscus meegedeeld. Ook transacties worden gemeld. Hoe zou het dan een inbreuk op de privacy kunnen zijn dat er voor binnenlandse rekeningen een jaarlijkse mededeling over de rekeningstanden aan het CAP komt, dat bij de Nationale Bank zit? In tal van andere Europese landen is dat al lang ingeburgerd.'