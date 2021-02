Regering zet stap richting sluiting kerncentrales

De ministerraad heeft de wettelijke basis goedgekeurd voor financiële steun aan de bouw van onder andere nieuwe gascentrales. Dat is een stap in de nog lange weg naar de sluiting van de kerncentrales.

Met het zogenaamde capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) wil de federale regering de elektriciteitsbevoorrading verzekeren in de aanloop naar de geleidelijke kernuitstap die voorzien is tussen 2022 en 2025. Het mechanisme regelt de financiële steun voor de bouw van alternatieve energiebronnen. De regering rekent daarvoor onder meer op hernieuwbare energie, maar heeft ook gascentrales nodig die snel kunnen aan- en uitgeschakeld worden.

Vorige week maakte federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) al bekend dat het mechanisme een stuk minder duurder wordt dan eerdere ramingen, zo'n 250 miljoen euro per jaar in plaats van 600 miljoen. Het CRM is sowieso nodig, of er nu vijf of zeven kerncentrales sluiten. De regering-De Croo heeft de intentie om tot een volledige kernuitstap over te gaan, maar houdt tot eind dit jaar een achterpoortje open.