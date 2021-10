Reken-je-rijk met btw energie botst met begroting...

De regering-De Croo heeft dit weekend nog geen akkoord bereikt over de begroting en het temperen van de energiefactuur. Er wordt nog nagerekend of de meerinkomsten uit btw echt de gouden graal zijn.

Sinds vrijdag zijn de leden van het kernkabinet van de federale regering in conclaaf over de begrotingsopmaak van 2022. Al is conclaaf een sterk woord, gezien de werkzaamheden niet in een kasteel gebeuren, maar gewoon in het kantoor van de premier in de Wetstraat 16. Zondagavond rond 20 uur werden de werkzaamheden opgeschort. Maandag gaan de onderhandelingen verder, met als bijgestelde ambitie om pas volgend weekend te landen.

Het monitoringcomité schat de meerinkomsten uit zuivere btw volgend jaar op 394 miljoen. De vraag is echter wat de negatieve impact van de stijgende energieprijzen op de gezinsconsumptie en de bedrijfswinsten wordt.

De tafel ligt dan ook behoorlijk vol. Naast de zoektocht naar nog een goeie 800 miljoen om het federale begrotingstekort onder de 16 miljard euro te doen zakken en naar een akkoord over een pakket arbeidsmarkthervormingen en investeringen in klimaat en digitalisering, kwam de sterke stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen nadrukkelijk bovenaan de agenda te staan. De jongste dagen strooiden de regeringspartijen met voorstellen om de factuur voor de gezinnen en bedrijven te drukken: een verlenging van het uitgebreide sociaal tarief, een energiecheque van 100 euro voor alle gezinnen, de energienorm van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), het omzetten van de federale heffing voor offshore windmolens in een accijns en vooral het laten terugvloeien van de meerinkomsten uit de btw op energie naar de gebruikers. Naar dat laatste hebben alle regeringspartijen wel oor. Die piste wordt dan ook grondig bekeken.

De Vlaamse socialisten willen daarbij niet wachten tot volgend jaar om de gezinnen tegemoet te komen, zei voorzitter Conner Rousseau zondag nog eens in de studio van VTM Nieuws. Vooruit wil in het vierde kwartaal al de facturen doen dalen. Dat is volgens de partij mogelijk omdat het monitoringcomité de meerinkomsten uit zuivere btw dit jaar al op 164 miljoen euro inschat en volgend jaar op 394 miljoen.

Gouden graal of fata morgana?

Vooruit had ook het liefst dit weekend al met een akkoord over het energiedossier uitgepakt om een duidelijk signaal te geven, maar de kwestie is te sterk verbonden met de begroting. Gezien het monitoringcomité de meerinkomsten al meetelt in zijn berekeningen, zou het aanwenden ervan het begrotingstekort net weer doen toenemen. Voor de linkse partijen van de Vivaldi-coalitie is dat geen issue, omdat ze de energiecrisis en de nood aan bijkomende publieke investeringen nu belangrijker vinden dan saneren. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil echter het tekort van entiteit 1 -de federale overheid en de sociale zekerheid- verkleinen van 26,5 miljard dit jaar naar 15,9 miljard in 2022.

Open VLD stelt een beperkte ingreep op de RSZ-bijdragen van de voetballers voor, Vooruit en CD&V willen ook naar de bedrijfsvoorheffing kijken en MR doet liefst niks.

Bovendien is het maar de vraag of die meerinkomsten voor de staat nu de gouden graal of een fata morgana zijn. Het staat namelijk buiten kijf dat gezinnen door de berichten over stijgende energiefacturen zullen besparen op andere uitgaven. En dat de hogere prijzen ook op de winstmarges en concurrentiekracht van de bedrijven zullen wegen, waardoor de publieke inkomsten uit de vennootschapsbelasting kunnen dalen. Zo zouden die hogere uitkomsten finaal wel eens een nuloperatie kunnen worden of zelfs een verliesoperatie.

Nieuwe berekeningen

Net om uitsluitsel te geven over deze kwestie, werden afgelopen weekend nieuwe projecties opgevraagd bij de FOD Financiën. Daardoor kwam het energiedebat zondag niet meer ter sprake. De discussies gingen eerder over de krapte op de arbeidsmarkt, waarvoor er hervormingen aan de arbeidswetgeving en arbeidsongeschiktheid nodig zijn. Die gesprekken liepen zondag moeizaam, volgens bronnen. ‘De discussies verlopen nogal ideologisch’, aldus een bron. Datzelfde geldt voor de gesprekken over het inperken van het fiscale en sociale gunstregime voor het topvoetbal. Open VLD stelt daar een beperkte ingreep van 30 miljoen euro in de RSZ-bijdragen voor, terwijl Vooruit en CD&V ook naar de bedrijfsvoorheffing willen kijken en de MR van voetbalvoorzitter Georges-Louis Bouchez het liefst niks doet.