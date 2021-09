Rekenhof maakt brandhout van beleid rond langdurig zieken

Het Rekenhof stelt onder meer vast dat een groot deel van de re-integratietrajecten via bedrijven wordt opgestart met het oog op het verkrijgen van een ontslag wegens medische overmacht. Dat is wat de vakbonden al langer aanklagen. Meer dan twee derde van de langdurig zieken in een traject is na anderhalf jaar nog altijd niet opnieuw aan het werk.