Rekenhof plaatst 3 miljard vraagtekens bij Vivaldi-begroting

De eerste begroting van de regering-De Croo vertoont grote gelijkenissen met het cijferwerk van de regering-Michel, blijkt uit de doorlichting door het Rekenhof. Bij meer dan 3 miljard euro aan inkomsten en besparingen worden vraagtekens geplaatst.

Na de Europese Commissie heeft ook het Rekenhof de budgettaire plannen van de federale regering tegen het licht gehouden. De nationale cijferwaakhond komt min of meer tot dezelfde vaststellingen als de Europese. België bengelt met een begrotingstekort van meer dan 10 procent in 2020 achteraan in het Europese peloton en het verwachte tekort van 6 procent in 2021 is vermoedelijk een onderschatting, omdat de impact van de tweede lockdown nog niet is meegeteld.

Dat valt twee keer niet op het conto van de regering-De Croo te schrijven. De laatste coronaverstrengingen kwamen er pas na de begrotingsopmaak en de belangrijkste oorzaak van de slechte prestaties op Europees niveau is onze startpositie. België moest de crisis aanvatten met een begroting die al ontspoord was, ten gevolge van de ondergefinancierde taxshift van de regering-Michel en het machtsvacuüm dat volgde na de val ervan.

Maar de nieuwe Vivaldi-begroting is wel in hetzelfde bedje ziek als het ‘Zweedse’ cijferwerk, blijkt uit de analyse van het Rekenhof. Van een waslijst aan maatregelen kan het Rekenhof niet opmaken hoe de regering de ingeschreven opbrengst - in totaal ruim 3 miljard - denkt te halen. In veel gevallen blijkt de regering dat ook zelf nog niet te weten en is een begrotingspost niet meer dan een doelstelling of intentie.

Premier Alexander De Croo wil een maand voor de begrotingscontrole van maart al een pakket hervormingen, waarvoor in het regeerakkoord alleen een kader werd vastgelegd, laten goedkeuren.

Neem de 600 miljoen aan besparingen die de regering tegen 2024 wil realiseren op de personeels- en werkingskredieten van de departementen. Daarvoor moeten de departementsvoorzitters nog met een verdeling komen. Hetzelfde met een besparing van 100 miljoen op de RVA-begroting. Die moet nog worden gezocht. Tegenover de geplande 1 miljard inkomsten uit fraudebestrijding tegen 2024 staan voorlopig geen becijferingen. Een college van topambtenaren moet een actieplan opmaken, luidt het. Voor de beoogde terugverdieneffecten uit het verhogen van de werkzaamheidsgraad - 400 miljoen in 2024 -, de re-integratie van langdurig zieken - 200 miljoen in 2024 - en de verhoging van de laagste pensioenen - 116 miljoen in 2021 - kon de regering geen gedetailleerde economische analyse voorleggen.

Hervormingsconclaaf in februari

Daarnaast rekent de regering zich op een aantal punten rijk. De verwachte opbrengst van 100 miljoen euro uit de betere inning van boetes van buitenlanders is een overschatting, volgens het Rekenhof. De 125 miljoen die volgend jaar al moet binnenkomen via de omzetting van de Europese richtlijn over e-commerce is onzeker omdat enkele lidstaten de invoering willen uitstellen tot januari 2022. In dezelfde categorie schrijft de regering al 100 miljoen in voor een digitaks en 300 miljoen voor een minimumbelasting op multinationals, maar voor de uitvoering daarvan is ze volledig afhankelijk van een akkoord op Europees niveau. Tot slot is ook de 398 miljoen die de regering wil halen uit de nieuwe effectentaks een gokje. De regering wacht nog op een analyse van de Raad van State over de juridische haalbaarheid ervan.