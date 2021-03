Renovatie justitiepaleis begint met... restauratie van de stellingen

Het Brusselse justitiepaleis met zijn stellingen is intussen een iconisch beeld. Al 40 jaar staat het gerechtsgebouw in de stijgers. Sinds 2000 wordt ook de voorgevel omringd door stellingen, als veiligheidsmaatregel om mogelijke vallende stenen op te vangen.

De eigenlijke renovatie verloopt in drie fasen. In de eerste fase worden de gevel aan de kant van het Poelaertplein - waaronder de zuilengalerij en het voorplein - en de sokkel van de koepel gerestaureerd. In de volgende fases volgen de gevels aan de kant van de Miniemenstraat, de Wolstraat en de Wynantstraat.