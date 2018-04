Retourtje Amsterdam: huurauto haast goedkoper dan trein

Door een nieuwe prijsverhoging van 40 euro kost een treinretourtje Brussel-Amsterdam 96 euro. Niet alleen met de eigen wagen, maar zelfs met een huurauto komt een weekendje Amsterdam bijna goedkoper uit.

We moeten meer met het openbaar vervoer reizen, want dat is milieuvriendelijker. U heeft het riedeltje ongetwijfeld al vaak gehoord. Maar als de auto een pak goedkoper is, is de trein voor veel mensen een weinig aantrekkelijk alternatief.

Een treffend voorbeeld is de trein tussen Brussel en Amsterdam. Tot vorig weekend kostte een weekendretour met de gewone trein 55 euro per reiziger. Door een prijsverhoging is dat vanaf volgend weekend 96 euro.

Half uur tijdswinst

Schermvullende weergave Het loont de moeite de verschillende reisopties even te vergelijken. ©MEDIAFIN

In ruil voor die meerprijs rijdt de IC-trein sneller naar Nederland. Voortaan duurt een rit van Brussel-Zuid naar Amsterdam-Centraal 2 uur en 52 minuten, ongeveer een halfuur tijdswinst tegenover vroeger.

Een vergelijking leert dat de treinverbinding door de prijsverhoging fors duurder dan de auto is geworden. We vergeleken de prijzen voor een trip naar Amsterdam voor het komende weekend.

In de oude situatie was zeker voor wie in Brussel, Mechelen of Antwerpen woont, waar de IC-trein stopt, de verbinding naar Amsterdam in het weekend een interessant. Vanaf twee personen was de auto opmerkelijk goedkoper.

Door de prijsverhoging bespaart zelfs wie alleen reist door voor de auto te kiezen.

Met de auto

Volgens de routeberekenaar Michelin kost een rit heen en terug van Brussel naar Amsterdam zo’n 36 euro brandstof. In Amsterdam kunnen automobilisten goedkoop buiten het centrum parkeren en met het openbaar vervoer naar het centrum pendelen. Een weekendje met de auto kost alles inbegrepen 43 euro.

Wie in het centrum wil parkeren, betaalde maandag 40 euro voor een plaatsje op zaterdag en zondag, waardoor de totale prijs op 76 euro ligt. Dat is nog altijd minder dan een retour met de trein.

Met de bus

Ook wie voor de bus kiest, is goedkoper af. Een retour met het Duitse Flixbus kostte maandag 45 euro. De maatschappij zegt in 2 uur en 45 minuten tussen beide hoofdsteden te rijden.

Met een huurauto

Een treinrit naar Amsterdam kost zelfs niet veel meer dan een huurauto. Zaterdag en zondag een auto huren - het basispakket, zonder extra verzekeringen - kost bij het vergelijkende autohuurplatform AutoEurope zo’n 69 euro voor een compacte wagen. Samen met het brandstofverbruik, de parking buiten de stad en een rit met het openbaar vervoer kost een retour met een huurauto 112 euro. Dat is amper 16 euro duurder dan de trein.

'Duurder treinkaartje nodig'

Volgens de NMBS was de prijsverhoging nodig omdat de trein in het weekend te populair werd. Door in het weekend de hogere prijzen aan te rekenen die in de week al gangbaar waren, hoopt ze de reizigers meer te spreiden.

Ook wijst ze erop dat reizigers goedkoper kunnen reizen door hun ticket op voorhand te boeken. Wie meer dan zeven dagen voor de vertrekdatum reserveert, betaalt 68 euro voor een retour. ‘In tegenstelling tot bij de bus of bij het huren van een auto is dat een vaste prijs, waardoor je niet voor verrassingen komt te staan’, zegt woorvoerder Bart Crols.

Wie meer dan zeven dagen voor de vertrekdatum reserveert, betaalt 68 euro voor een retourtje met de trein naar Amsterdam. In tegenstelling tot bij de bus of bij het huren van een auto is dat een vaste prijs, waardoor je niet voor verrassingen komt te staan. Bart Crols Woordvoerder NMBS

De reizigersorganisatie TreinTramBus begrijpt de argumenten van de NMBS, maar vindt de prijsverhoging veel te fors. ‘Op die manier jaag je mensen weer de auto in’, verklaarde woordvoerder Kees Smilde aan De Standaard. Dat is niet alleen slechter voor het milieu, het leidt er toe dat de wegen ook in het weekend almaar vaker dichtslibben.

Het moet gezegd: de Beneluxtrein blijft opmerkelijk goedkoper dan de hogesnelheidstrein Thalys. Die zoeft in 1 uur en 50 minuten tussen de twee hoofdsteden, maar kostte gisteren 164 euro voor een retour.

Vlucht?