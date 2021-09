Retroactieve premie voor warmtepomp kan aangevraagd worden

De Vlaamse regering heeft vrijdag de retroactieve premies goedgekeurd, waardoor ze vanaf 1 oktober via de website van Fluvius kunnen worden aangevraagd. De premies komen er op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) na het wegvallen van de terugdraaiende teller door het arrest van het Grondwettelijk Hof. Die schrapping betekende een streep door de rekening van de vele gezinnen die net geïnvesteerd hadden in zonnepanelen en warmtepompen. Ze zagen hun potentieel rendement fors afnemen.

Demir werkte voor eigenaars van zonnepanelen een compensatiepremie uit die een rendement van 5 procent op hun investering moet garanderen. In juli werd het premieloket van Fluvius al geopend voor die groep. Meer dan 53.000 van de ongeveer 70.000 eigenaars deden al hun aanvraag.

Vanaf 1 oktober kunnen de eigenaars van zonnepanelen die ook een warmtepomp installeerden een bijkomende premie aanvragen. 'Iedereen die een warmtepomp met zonnepanelen combineert, zal de afschaffing van de terugdraaiende teller nog sterker voelen. Daarom beslisten we al voor de zomer een bijkomende inspanning te doen voor hen', zegt Demir.

De premie geldt alleen voor warmtepompen die instaan voor de hoofdverwarming van een gebouw en niet voor bijvoorbeeld warmtepompboilers of zwembadverwarming. Ook voor de 530 eigenaars van een microwarmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen, die hun installatie voor 31 december 2020 in dienst namen, werd de retroactieve investeringspremie vrijdag goedgekeurd.