Revalidatie-apps vanaf oktober tijdelijk kosteloos

Patiënten met een knie- of heupprothese die vanaf oktober willen revalideren met een app op de smartphone, zullen daar in bepaalde ziekenhuizen alvast tijdelijk niets voor moeten betalen.

Ons land zet een nieuwe stap in de uitbouw van m-health: het gebruik van mobiele applicaties, zoals op de smartphone en de tablet, in de gezondheidszorg. Patiënten met een volledige knie- of heupprothese zullen in een aantal ziekenhuizen kunnen kiezen voor een klassieke revalidatie, dan wel een op afstand via een app op de smartphone.

Het Riziv, dat in ons land instaat voor eventuele terugbetaling van medische prestaties, zal het gebruik van die apps financieren, zo meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdag. Het gebruik zal voor de patiënt kosteloos zijn: hij moet geen remgeld of supplement betalen. De financiering loopt voorlopig voor de duur van een achterliggende vergelijkende klinische studie. Die moet de klassieke revalidatie afzetten tegen die via de app.

De studie moet de overheden inzicht geven over de sociaal-economische meerwaarde van revalidatie-apps, en of het ook gerechtvaardigd is die op langere termijn terug te betalen. Terugbetaling is de laatste fase in de 'erkenningspiramide' die de overheid opstelde voor medische apps. Eerst moet een app of medisch hulpmiddel gecertificeerd zijn als medisch toestel ('CE-markering'). Daarna volgt het tweede niveau, wanneer apps ook kunnen 'praten' met de bestaande IT-infrastructuren in ziekenhuizen.