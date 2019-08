Reynders maakt kans op stevige post in nieuwe Commissie

Didier Reynders overlegt vandaag met Ursula von der Leyen over zijn nieuwe job als Europees commissaris. ‘Met zijn profiel heeft Reynders uitzicht op een mooie job’, zeggen insiders.

Bijna negen maanden was Didier Reynders (MR) als Belgisch minister van Defensie een directe collega van Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie. Het maakt het eerste formele contact vandaag van Von der Leyen met de Belgische kandidaat-commissaris er alvast een pak makkelijker op. De twee kennen en respecteren elkaar.

Reynders brengt bovendien een pak ervaring mee uit zijn decennialange loopbaan als minister, eerst op Financiën, nadien op Buitenlandse Zaken. In beide functies liep Didier Reynders ook vaak Europees in de kijker. De ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken vergaderen elke maand. Reynders was een van de zeldzame Belgen die begreep hoe belangrijk dat Europees netwerken is.

Eigenlijk heeft Von der Leyen l’embarras du choix om Reynders een job te bieden die hem op het lijf geschreven is, klinkt het bij bronnen in het Berlaymontgebouw, waar de Commissie gehuisvest is. En daarbij gaat het telkens om behoorlijke zware jobs: de nieuwe eurocommissaris voor Financiën, de uitbouw van een Europese defensie of het handelsbeleid. Reynders kan ook een deel van het buitenlands beleid afdekken, in samenspraak met de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid, de Spanjaard Josep Borrell.

Reynders profileerde zich de voorbije jaren ook erg met zijn voorstel om de werking van de principes van rechtsstaat en democratie in elke lidstaat regelmatig onder de loep te nemen op ministerraden. Von der Leyen schaarde zich in juli, in de speech voor haar formele aanduiding in het Europees Parlement, achter zo’n Europees mechanisme voor de rechtsstaat. Bovendien is geweten dat Frans Timmermans, die de voorbije jaren de democratische boeman speelde in Polen, Hongarije en Roemenië liefst past voor die taak.

De Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans blijft in de nieuwe Commissie de nummer twee, de directe rechterhand van Von der Leyen. De Deense liberale Margrethe Vestager maakt het leidende trio compleet. De Europese leiders legden dat trio in juli zelf vast om het evenwicht tussen de drie grote politieke families in Europa te garanderen. De Duitse Von der Leyen behoort tot de centrumrechtse EVP, de grootste politieke fractie.

Puzzel

Von der Leyen wil nu zo snel mogelijk aan de puzzel van de bevoegdheidsverdeling beginnen. Ze wil bovendien een gelijk aantal mannen en vrouwen en ze is daar vasthoudender in dan haar voorgangers. Maandagavond had ze zekerheid over tien vrouwen en dertien mannen. Portugal en Roemenië boden haar zowel een man als een vrouw, Frankrijk beslist vandaag en Italië zit in een regeringscrisis.