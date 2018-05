Rijke zakenfamilies omzeilen effectentaks

De effectentaks, die op 1 januari van kracht werd, is de eerste belasting op het financiële vermogen van de Belgen. De fiscus heft 0,15 procent op een of meerdere effectenrekeningen met een totale waarde van minstens 500.000 euro. Wie een effectenportefeuille van 1.000.000 euro bezit, riskeert dus een effectentaks van 1.500 euro per jaar. Zakenfamilies halen hun aandelen van hun effectenrekening en zetten ze om in aandelen op naam, die vrijgesteld zijn van de nieuwe taks.

Miljarden euro's

Uit een peiling van De Tijd bij de beursgenoteerde bedrijven eind januari bleek dat Belgische beleggers voor minstens 418 miljoen euro aandelen hebben laten omzetten in aandelen op naam. Op basis van de huidige informatie is dat een onderschatting. Het gaat wellicht om meerdere miljarden euro’s.

Allerrijkste families

Ook bij andere banken en vermogensbegeleiders is te horen dat het vooral de allerrijkste families de fiscale vluchtroute van aandelen op naam kiezen. In veel gevallen neemt de pater familias, de leider van de zakenfamilie, de beslissing voor het hele familiale belang. Voor kleinere beleggers wegen de nadelen - onder meer extra administratie en geen praktische steun meer van de bank - zwaarder dan de voordelen.

De grote vraag is of het ontwijkingsgedrag zo’n vlucht neemt dat een gat in de begroting ontstaat. De regering-Michel mikt dit jaar op een opbrengst van 254 miljoen euro. Bij de eerste inning in het najaar zal blijken of die raming niet te optimistisch was.