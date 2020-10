Rode Kruis zoekt fors meer crisisvrijwilligers

Voor slecht 20 procent van alle hulp oplossing

'Er is dringend nood aan meer crisisvrijwilligers omdat we vandaag slechts voor 20 procent van alle hulpvragen een complete oplossing vinden', zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. 'We kunnen nog te weinig zorginstellingen helpen en daar willen we snel verandering in zien.'

Ook Margot Cloet van Zorgnet Icuro benadrukt hoe belangrijk het is dat de druk van de ketel gehaald wordt in de Vlaamse woonzorgcentra. 'Er vallen heel veel mensen uit, door ziekte, quarantaine of vermoeidheid. Op dit moment zijn er al meer dan 3.000 zorgmedewerkers afwezig en dus is ondersteuning meer dan nodig.'