Rolmodel voor Antwerpse jeugd wankelt op voetstuk

De stad Antwerpen en Open VLD houden hun hart vast na berichten over mogelijke malversaties bij de onderneemster en politica Sihame El Kaouakibi. De ene dreigt een rolmodel voor de jeugd te verliezen, de andere een troef voor de lokale verkiezingen.

Bij Let’s Go Urban, de jongerenorganisatie waarvoor Sihame El Kaouakibi (34) al jaren bewierookt wordt, ging woensdag gerechtelijk bewindvoerder Annemie Moens aan de slag. Zij heeft onder andere de taak een antwoord te zoeken op de vele vragen over schijnbaar onverklaarbare geldstromen die aan het licht kwamen in een forensische audit die werd besteld door de raad van bestuur van de vzw. Die audit werd niet uitgevoerd door de eerste de beste revisor, maar door i-Force, een auditkantoor dat gespecialiseerd is in het opsporen van fraude. Moens probeerde woensdag El Kaouakibi te bereiken, maar kreeg geen antwoord.

Op het eerste gezicht moet je vaststellen dat er een grote verwevenheid was tussen haar vennootschappen en een vzw die bijna volledig op subsidies draait. Annemie Moens Gerechtelijk bewindvoerder

‘Ik hoop dat ze de kans grijpt om haar versie van het verhaal te brengen. Op het eerste gezicht moet je vaststellen dat er een grote verwevenheid was tussen aan haar gelieerde vennootschappen en een vzw die bijna volledig op subsidies draait. Die moet op een andere manier met aanbestedingen en facturen omgaan dan een privébedrijf’, zegt Moens.

De Let’s Go Urban Academy, waar de voorbije twaalf jaar duizenden jongeren passeerden voor danslessen, workshops en ‘empowerment’, zoals El Kaouakibi dat zelf noemt, mag een succesverhaal genoemd worden. Dat erkennen ook de drie bestuurders die de audit eisten en die deze week opstapten na kennisname van de resultaten. Ze kunnen zich niet verzoenen met de gang van zaken. ‘De bijdrage van Sihame aan het succes van Let's Go Urban is zeer groot’, zeggen de drie ondernemers die liever niet bij naam genoemd worden. ‘Maar wat wij de jongste maanden vastgesteld hebben, strookt geenszins met het ethisch kompas van de organisatie, die kansarme jongeren vleugels wil geven en wil laten opkomen voor de waarheid.’

Vragen bij 350.000 euro aan geldstromen

Het succes van Let’s Go Urban resulteerde de jongste jaren in een aanzienlijke subsidiestroom, grotendeels vanuit de stad Antwerpen, maar in tweede instantie ook vanuit de Vlaamse overheid. Van Antwerpen kreeg de vzw jaarlijks tussen 150.000 en 250.000 euro werkingssteun. De grote sprong voorwaarts kwam in 2018 toen de stad Let’s Go Urban de concessie gaf van een gebouw in het Kielpark en een bijbehorend investeringskrediet van meer dan 1 miljoen euro. Maar administratieve medewerkers van jongerenorganisatie stelden vast dat die middelen niet allemaal in de vzw bleven en trokken aan de alarmbel. De audit van i-Force kleefde er een getal op: zowat 350.000 euro subsidie zou op een niet-transparante manier uit de vzw zijn gevloeid, vaak richting vennootschappen van El Kaouakibi of aanverwanten.

Een keuken die betaald werd met subsidiegeld van Let's Go Urban zou zijn terechtgekomen in de feestzaal die El Kaouakibi met haar vriendin runt.

Op zich hoeft dat geen belangenvermenging of malversatie te zijn. El Kaouakibi zat ook in een rekruteringsplatform, een horecazaak en een reclamebureau, die reguliere leveranciers kunnen zijn. Maar volgens de audit kunnen de stromen onvoldoende gemotiveerd worden. Eén voorbeeld spreekt tot de verbeelding: een keuken van 30.000 euro die door Let’s Go Urban werd betaald, zou zijn terechtgekomen zijn in het Jacob Jordaenshuis. Dat werd door El Kaouakibi en haar vriendin gerenoveerd tot een feestzaal en een coworkingspace met een koffiebar. 'Als dat klopt, is dat verrijking en doet dat de deur dicht', valt binnen haar partij Open VLD te horen.

El Kaouakibi zegt het slachtoffer te zijn van een karaktermoord en beweert alle geldstromen te kunnen motiveren. De politieke messen werden woensdag in elk geval geslepen. Het Vlaams Belang leek wel een feestdag te kennen. De verhalen over financiële wanpraktijken zouden al veel langer bekend zijn, klonk het. Nooit eerder kwam echter een dossier naar buiten, en de projecten van El Kaouakibi bleven vanuit de stad en het bedrijfsleven financiële steun krijgen.

Niet alle projecten waren een even groot succes. Het rekruteringsplatform Wannawork ging net deze week nog op in Vivaldis Interim en zou de verwachtingen bij enkele belangrijke economische spelers niet ingelost hebben, waardoor de samenwerking werd stopgezet. Het Jordaenshuis ging diep in het rood en werd door de coronacrisis geteisterd. Over WeloveBXL, een jongerenproject in Molenbeek waar El Kaouakibi op vraag van Jan Jambon (N-VA) de schouders onder zette, vallen gemengde reacties te horen. ‘Laat ons zeggen dat het weinig potten gebroken heeft’, klinkt het bij het Brussels Gewest.

Geïsoleerd in de fractie

Intussen stelde de stad Antwerpen een eigen onderzoek in. Als de bewindvoerder aanwijzingen heeft voor gerechtelijke vervolging en El Kaouakibi veroordeeld wordt, dreigt in de eerste plaats een klap voor de Antwerpse jeugdwerking. Het boegbeeld van Let’s Go Urban is een rolmodel voor de veelkleurige jeugd. Voor Open VLD is het vooral gênant. De liberalen probeerden de jongste weken de N-VA pijn te doen met de affaire-Kucam, maar mogen daar nu mee ophouden.