Ronde van Vlaanderen levert Antwerpen vooral prestige op

8 à 10 miljoen euro inkomsten voor de horeca en de handel gaan in een coronavrije wereld gepaard met de start van de Ronde van Vlaanderen, die Antwerpen en Brugge voortaan afwisselend willen organiseren. ‘De ware inzet is prestige’, zegt sporteconoom Trudo Dejonghe.

De Ronde-koorts stijgt, zeker in het stadhuis van Brugge. Daar deelde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dinsdag aan de gemeenteraad mee dat er tegen de verwachtingen in geen biedstrijd komt op de start van Vlaanderens Mooiste, waarvan het contract tussen Flanders Classics en Antwerpen afloopt. De fauw en Bart De Wever (N-VA) hebben in de marge van de fusie van hun beider havens een deal gemaakt om een gezamenlijke kandidatuur in te dienen. Alleen de organisator moet zijn fiat nog geven, maar die houdt de boot voorlopig af. ‘Door corona zijn we hier nog niet echt mee bezig geweest. Maar we zijn blij dat beide steden het belang van de Ronde inzien. We zullen zien waar we uitkomen’, klinkt het.

Voor Flanders Classics is het een dubbeltje op zijn kant. Enerzijds garandeert de samenwerking tussen twee grote steden dat opnieuw een mooie som op tafel gelegd kan worden, aangezien Brugge en Antwerpen hun kosten kunnen halveren. Anderzijds was een biedstrijd interessanter geweest om de huidige prijs van 400.000 euro op te drijven. Maar die strijd komt er niet. Een andere grootstad, Gent, heeft geen interesse.

De belangrijkste opbrengst van een start in Antwerpen of Brugge is voor de organisator. Daar is niks mis mee, maar zeg dat dan ook eerlijk. Trudo Dejonghe Sporteconoom

Maar wat maakt de Ronde van Vlaanderen nu zo aantrekkelijk voor steden? Een masterproef van student Jorgen Asselberghs van de Universiteit Antwerpen maakte in 2019 een concrete inschatting van de opbrengst. Op basis van het gsm-verkeer kwam hij tot de conclusie dat de start in 2018 een kleine 100.000 mensen naar Antwerpen bracht, van wie een derde buitenlanders. Die gaven samen tussen 5,5 en 7 miljoen euro uit aan eten, drinken en overnachtingen, en lieten tussen 2,6 en 3,2 miljoen euro achter in de winkels. Het stadsbestuur van Antwerpen ziet de winst vooral in de uitstraling op de lange termijn.

Onbetaalbare reclame

Zelfs in coronatijd is de start een meerwaarde. Een stad die zo mooi in beeld wordt gebracht, daar willen mensen naartoe. Woordvoerder Bart De Wever

‘Zelfs in coronatijden is de start een meerwaarde door de tv-uitzending. Een stad die zo mooi in beeld wordt gebracht, daar willen mensen naartoe. Het is goede city marketing om te kunnen zeggen dat wij de sportstad van Vlaanderen zijn. Zelfs als we de start afwisselend met Brugge organiseren, zullen we de sportstad van Vlaanderen blijven’, zegt de woordvoerder van burgemeester De Wever. De fauw heeft het in Het Laatste Nieuws over onbetaalbare reclame. ‘Dat weekend boeken behalve de wielerploegen ook journalisten en wielerliefhebbers een verblijf voor een of meerdere dagen. Daags voor de wedstrijd lokt de Ronde voor wielertoeristen een massa volk. Bovenal leidt zo'n evenement ertoe dat een stad internationaal in the picture staat.’

Sporteconoom Trudo Dejonghe (KULeuven) relativeert de impact. ‘Het is gewoon prestige, brood en spelen. Steden als Brugge en Antwerpen, die zo al veel toeristen lokken, hebben dat niet nodig. Het houdt ook mensen weg. Bij de start van de Tour in Brussel viel de start van de solden in het water doordat de stad volledig afgesloten was. De belangrijkste opbrengst van een start in Antwerpen of Brugge is voor de organisator. Daar is niks mis mee, maar zeg dat dan ook eerlijk.’

Voor Oudenaarde, dat 400.000 euro betaalt voor de aankomst, kan de Ronde wel het verschil maken, aangezien de stad minder bekend is. ‘Voor ons is de Ronde zeer belangrijk: we zijn het centrum van de Vlaamse Ardennen, dit is ons toerisme. De ambitie is om aankomststad te blijven’, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD).