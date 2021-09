Ronnie Belmans en Catherine Verfaillie worden bestuurslid bij nucleaire instellingen

KU Leuven-professor en gewoon hoogleraar Ronnie Belmans (71) geldt als een van de meest gerenommeerde energiespecialisten in België. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Energie- en Gasmarkt (VREG), was negen jaar voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia en leidde tot voor kort het onderzoeksinstituut EnergyVille. Hij komt aan boord bij het SCK in Mol.

Kankeronderzoek

Professor Catherine Verfaillie (63) is arts en hoogleraar aan de KU Leuven en leidt er al jaren het vermaarde stamcelinstituut. Ze werkte ook lange tijd aan de Amerikaanse Universiteit van Minnesota als professor in de geneeskunde. Zij komt in de raad van bestuur van het IRE in Fleurus, dat wereldleider is in nucleaire geneeskunde en in de productie van medische radio-isotopen, die onder meer gebruikt worden om kanker op te sporen.