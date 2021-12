Roularta 20 magazines rijker na overname in Nederland

New Skool Media-oprichters Rob Koghee (links) en Cor Jan Willig. De verschillende merken van het Nederlandse New Skool Media hebben in totaal 260.000 abonnees.

Roularta neemt New Skool Media over en wordt zo eigenaar van twintig bijkomende Nederlandse magazinetitels. De uitgever van onder meer de tijdschriften Knack, Trends en Libelle versterkt zo verder haar kernactiviteit.

De tijdschriftgroep New Skool Media komt voor 100 procent in handen van de Belgische beursgenoteerde multimediagroep Roularta. De overeenkomst werd dinsdag ondertekend.

New Skool Media is eigenaar van 20 magazinemerken in Nederland. De bekendste zijn EW (voordien Elsevier), een opiniemagazine voor ondernemers en Beleggersbelangen, een platform voor actieve investeerders. Daarnaast geeft de groep ook tal van special-intrestmagazines uit, gaande van Delicious, een magazine rond koken en eten tot Zin, een magazinemerk voor vijftigplussers. Samen hebben ze 260.000 abonnees.

Met deze transactie werkt Roularta verder aan zijn internationale expansie. Xavier Bouckaert CEO Roularta Media Group

'Met deze transactie werkt RMG verder aan zijn internationale expansie en groeit het merkenportfolio met sterke multimediamerken en een loyale abonneecommunity', zegt Xavier Bouckaert, de CEO van Roularta Media Group.

'In Roularta vinden we een eigenaar die samen met het management en de medewerkers van New Skool Media verder wil bouwen aan de ontwikkeling van onze mediamerken', reageert ook Erwin Van Luit, de CEO van New Skool Media. 'Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking en zeker ook de ervaring van Roularta als grote magazine-uitgever in grote mate zal bijdragen aan zowel de kwaliteit als de snelheid van deze doorontwikkeling.'

Door de overname verwacht Roularta een positieve impact op de resultaten van 2022. De omzet van New Skool Media bedraagt ongeveer 45 miljoen euro en het bedrijf heeft in voltijds equivalenten 170 medewerkers in dienst.

'Grand cru'

De sterke prestaties van haar magazines hielpen Roularta deze zomer nog om de coronadip te verteren. CEO Bouckaert sprak bij de voorstelling van de halfjaarcijfers zonder meer van een 'grand cru', met een omzet op precoronaniveau en een brutobedrijfswinst die met 22,7 miljoen euro het hoogste niveau ooit bereikte.

Roularta is de marktleider van magazinemerken in het Nederlands en het Frans, van lokale media in Vlaanderen, van provinciekranten (Krant van West-Vlaanderen) en van financiële en businesskranten (De Tijd, L'Echo).