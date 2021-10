Rousseau werpt zich op als uitdager van Van Grieken

Op de lancering van een nieuw participatieproject heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau aangekondigd dat hij een dam wil opwerpen tegen extreemrechts. Tom Van Grieken (Vlaams Belang) neemt de handschoen direct op.

Sinds de jonge Oost-Vlaming aan het hoofd van de socialistische partij staat, lijkt Engels wel de voertaal. 'The Big shift' heet het participatietraject dat Vooruit al enkele maanden geleden in relatieve stilte opgestart heeft en dat zaterdag in de Mechelse Nekkerhal zijn officiële lancering kende.

Vooruit ging het voorbije half jaar via een online bevraging op zoek naar wat de grootste uitdagingen in onze samenleving zijn. Meer dan 1.500 deelnemers schoven vijf thema's met 40 concrete uitdagingen naar voor. Die werden zaterdag in de Nekkerhal gereduceerd tot de vijftien belangrijkste. De stemming loopt nog online verder tot eind november. Vanaf december gaat 'The Big Shift' op tournee met discussie-events over heel Vlaanderen om uiteindelijk in het najaar van 2022 te stemmen over de politieke voorstellen voor die uitdagingen op het 'Go Left XL'-congres van Vooruit.

'Progressief leger'

Het nieuwe volgens de partij, is dat ook niet-leden mogen deelnemen. Rousseau maakte duidelijk waarom: hij wil tegen 2024 een 'progressief leger van leden en vrijwilligers klaarstomen om extreemrechts te verslaan'.

Het hele verhaal van de politieke beweging met burgerparticipatie voelt nog altijd aan als een marketingstunt -de kloof tussen burger en politiek was al in de jaren negentig een thema- maar dat Rousseau zich als uitdager van Vlaams Belang opwerpt is wel interessant. Vlaams Belang geniet vandaag een enorme aantrekkingskracht bij jongeren. Als er iemand in staat is om in diezelfde vijver te gaan vissen, is het Rousseau. Op Instagram heeft hij meer dan 100.000 volgers. Tom Van Grieken heeft er 60.000 en Bart De Wever (N-VA) 70.000.