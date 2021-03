Rousseau wil met ‘Vooruit’ oorlogsmachine om opnieuw verkiezingen te winnen

Met de digitale lancering van de naam 'Vooruit' voor de Vlaamse socialistische partij wil partijvoorzitter Conner Rousseau opnieuw connectie zoeken met de modale Vlaming, die de sp.a onderweg is kwijtgespeeld.

Zondag lanceerde sp.a-voorzitter Conner Rousseau officieel ‘Vooruit’, de naam waarmee de Vlaamse socialistische partij voortaan door het leven gaat. Dat gebeurde via extended reality, waarbij alle betrokkenen samenkwamen in een virtuele ruimte, omdat het coronavirus fysieke evenementen niet toelaat.

Aanvankelijk wilden de Vlaamse socialisten dat al in december doen, maar de datum werd bijgesteld naar 21 maart, het begin van de lente en de dag van de zorg. De naamsverandering verliep niet zonder slag of stoot, na kritiek van enkele lokale partijen die opkomen onder de naam Vooruit, en van het gelijknamige Gentse kunstencentrum, dat intussen liet weten op zoek te gaan naar een andere naam.

Oude politiek

Voorzitter Rousseau gaf tekst en uitleg bij het nieuwe project. Vooruit wil nadenken over hoe we van ons land het beste ter wereld maken, zei hij. ‘Dat is de vraag die ik vandaag stel aan elk van jullie. En sinds corona is die vraag belangrijker dan ooit.’

Vooruit wil op een andere manier aan politiek doen, zei Rousseau. ‘We kunnen twee dingen doen: of we blijven meedraaien in die oude politiek die eindeloos zijn tijd neemt, of we kunnen het anders doen en we beginnen aan een nieuw avontuur. Door elke dag te luisteren, en zaken te doen bewegen, om zo de traagheid, de stilstand en de achteruitgang te doorbreken.'

Kindergeld

Grote nieuwe werven schuift de Vooruit-voorzitter nog niet naar voren, al lanceerde hij wel een paar denkpistes. Als er voorstellen zijn om de crèche te verplichten ‘omdat elk kind dan gelijke kansen krijgt vanaf de start’, of om kindergeld af te schaffen om het geld rechtstreeks in onderwijs of kinderopvang te investeren, ‘dan willen wij daar met u over praten’.

Sinds de regering-De Croo van start is gegaan, stripte Rousseau de partijorganisatie van boven tot onder en brak hij de macht van de provinciale secretariaten, waardoor er weer eenheid van commando is. Op het hoofdkwartier werd de studiedienst, de communicatiedienst en de lokale ondersteuning versterkt.

Kernwaarden

De missie die Rousseau voor ogen heeft, is van de socialistische beweging een oorlogsmachine maken, die na bijna 20 jaar weer verkiezingen kan winnen. De kernwaarden van de partij blijven wel dezelfde, onderstreepte hij.