Ruim 1,5 miljard euro aan verdachte geldstromen gedetecteerd

De antiwitwascel heeft het afgelopen jaar voor meer dan 1,5 miljard euro aan verdachte geldstransacties doorgespeeld aan het gerecht. Onder andere de sociale fraude, met vooral Braziliaanse, Portugese en Turks-Bulgaarse netwerken, zit in de lift.

De antiwitwascel heeft vorig jaar voor 1,538 miljard euro aan verdachte geldtransacties gesignaleerd aan het gerecht. Het ging om 2.945 witwasmeldingen die de cel had gekregen, vooral van de banken, en die de cel bundelde in 1.065 nieuwe dossiers waarmee de parketten over heel België aan de slag konden gaan.

Steeds meer Brazilianen en Portugezen gebruiken Belgische schermvennootschappen om mensen in het zwart te laten werken in de bouw- en de schoonmaaksector. Antiwitwascel

In die dossiers was amper sprake van geld uit de illegale drugshandel, slechts 11,51 miljoen euro. Over welke andere verdachte geldstromen ging het dan vooral? Ruim 311 miljoen euro had te maken met ernstige belastingfraude. Zo heeft de antiwitwascel vorig jaar enkele grote witwas- en fraudedossiers in de diamantsector doorgespeeld aan het gerecht, staat in het jaarverslag van de antiwitwascel. De geviseerde diamantairs zouden hun steentjes met opzet over- of onderwaarderen om te kunnen frauderen.

Nog eens 299 miljoen euro had te maken met de illegale handel in wapens en andere goederen, maar ook belangrijk was de sociale fraude, goed voor 228 miljoen euro. De antiwitwascel bezorgde vorig jaar zelfs een recordaantal van 197 dossiers over sociale fraude aan het gerecht. Dat waren in 2017 nog maar 18 dossiers. Steeds meer Brazilianen of Portugezen gebruiken Belgische schermvennootschappen om mensen in het zwart te laten werken in de bouw- en de schoonmaaksector. Het gaat ook om Turks-Bulgaarse netwerken, die ook actief zijn in de landbouw, de vleesverwerking en de transportsector, en die hun inkomsten versluizen naar postbusadressen in Bulgarije.

Luxevastgoed

Zo'n 61 miljoen euro verdacht geld kwam uit allerlei oplichtingen. In tegenstelling tot vroeger worden slachtoffers niet meer op grote schaal en willekeurig gecontacteerd, stelt de antiwitwascel vast. Ze worden individueel geselecteerd en benaderd, onder andere via sociale media. Naast de klassieke Afrikaanse landen zoals Nigeria vertrekt de buit nu ook vaak naar Turkije, Bulgarije, het VK en de VS.

Het ging ook over 18,65 miljoen euro aan smeergeld en verduisterde fondsen, vooral van politieke figuren uit West- en Centraal-Afrika, die hun smeergeld gebruikten om bijvoorbeeld luxevastgoed te kopen in Brussel.