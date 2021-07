Ruim 21.000 mensen zonder stroom in Wallonië

In Limburg gingen veel gezinnen met een bang hartje de nacht in. Terwijl de Dommel in Pelt dankzij de wachtbekkens niet buiten haar oevers trad, moesten de inwoners van onder meer Heppeneert in Maaseik, Smeermaas in Lanaken en enkele delen van Maasmechelen evacueren. Ondertussen heeft de Maas in Lanaken haar hoogste punt bereikt en daalt de rivier weer. Een record zat er niet in, daarvoor schoot het waterniveau 30 cm te kort. In Maaseik, daarentegen, blijft het waterpeil stijgen en verwachten ze het hoogtepunt rond de middag. 'In Heppeneert is de situatie nog kritiek en is het water door de dijk aan het sijpelen', laat de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters weten.