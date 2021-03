Ruim 40 miljard euro zwart geld op Belgische bankrekeningen

Bij de vorige fiscale regularisatierondes in België hebben belastingzondaars ruim 40 miljard euro zwart geld naar ons land teruggebracht zonder daar belasting en boetes op te betalen.

Dat heeft het Rekenhof voor het eerst berekend in een nieuw rapport over de fiscale regularisaties. Dat rapport is nog niet publiek gemaakt, maar De Tijd kon het al inkijken. Die oude zwarte kapitalen kunnen de staatskas miljarden euro’s opleveren.

Bij de huidige fiscale regularisatie, die sinds 2016 loopt, moeten belastingzondaars zowel de inkomsten als het achterliggende zwarte kapitaal regulariseren. Nu geldt een boetetarief van 25 procent voor de inkomsten en 40 procent voor het zwarte kapitaal. Bij de vorige drie fiscale regularisatierondes was het pijnpunt dat veel belastingzondaars alleen belasting en boetes betaalden op de intresten die ze de laatste vijf tot zeven jaar hadden opgestreken. De grote, achterliggende kapitalen werden niet geregulariseerd. Ze werden wel teruggebracht naar een Belgische rekening.

We moet hiervoor een correcte oplossing vinden met een totale regularisatie en een nultolerantie. Axel Haelterman Hoogleraar Fiscaal Recht

Het Rekenhof heeft nu voor het eerst een nauwkeurige berekening gemaakt van de kapitalen die niet zijn geregulariseerd bij de fiscale regularisatierondes van 2006 en 2013 en die toch op Belgische bankrekeningen zijn beland. Het maakte de berekening op basis van de inkomsten en kapitalen die zijn aangegeven tijdens de lopende fiscale regularisatie. Om een correcte inschatting te kunnen maken werden alle ingediende dossiers geanalyseerd.

‘Dit resulteert in een bedrag van 4,26 miljard euro roerende inkomsten, dat gerelateerd zou kunnen worden aan 44,7 miljard euro onderliggend kapitaal. Daarvan werd maar 2,51 miljard euro (5,6%) geregulariseerd’, besluit het Rekenhof.

Fiscaal verjaard

Kan de overheid die miljarden euro’s zwart geld nog aanpakken? Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) benadrukt dat de belastingadministratie niet bevoegd is om de verjaarde kapitalen te onderzoeken of te vervolgen. ‘De feiten zijn fiscaal verjaard. Het parket kan dat wel doen omdat witwassen een voortdurend misdrijf is en er strafrechtelijk sowieso langere verjaringstermijnen gelden.’

De minister verwijst naar zijn voornemen om het Charter van de Belastingplichtige te moderniseren en de fiscus na decennia weer samen met het gerecht onderzoeken te laten voeren. ‘Dan kan het parket voor die strafdossiers de expertise van belastingambtenaren inzetten.’