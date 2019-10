Ruim 500 kankerpatiënten lieten kinderwens invriezen

In 2018 maakten 177 vrouwelijke en 347 mannelijke kankerpatiënten gebruik van oncofreezing. Meestal ging het om patiënten met een kwaadaardige hematologische aandoening als leukemie of lymfoom. Ook veelvoorkomend waren borst- en teelbalkanker. Van de 524 patiënten waren er 73 jonger dan 16 jaar.

4 miljoen euro per jaar

'Een kankerdiagnose is ongelofelijk zwaar om te dragen. Als je daarbij ook je kinderwens in rook ziet opgaan, word je dubbel getroffen. Door oncofreezing terug te betalen, willen we die extra zorg wegnemen', aldus minister De Block. In totaal is 4 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor de terugbetaling.