Ruim 550 gerechtelijke dossiers tegen politiemensen

Er waren vorig jaar meer dan 550 gerechtelijke dossiers tegen politiemensen die zelf misdrijven zouden hebben gepleegd. Dat zijn er meer dan de vorige jaren. Er waren ook opvallend meer dossiers tegen Franstalige politiemensen.

De cijfers staan in het nieuwe jaarverslag van de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie. De speurders van de politietoezichthouder worden vaak ingeschakeld als het gerecht ergens in ons land een strafdossier opent tegen politiemensen. Vorig jaar telde de Algemene Inspectie 552 gerechtelijke dossiers. Dat zijn 63 dossiers meer dan in 2018 en 108 dossiers meer dan in 2017.

Waarover gingen de strafdossiers tegen de politiemensen ? Een 70-tal dossiers ging vorig jaar over vrijwillige slagen en verwondingen die politiemensen toebrachten. ‘In 80 procent van de gevallen gebeurde dat als er weerspannigheid was bij interventies, arrestaties of verhoren, of als handboeien te strak waren aangespannen en letsels veroorzaakten’, vertelt de woordvoerster van de Algemene Inspectie, Christa Debeck. ‘In mindere mate ging het om feiten die zich afspeelden in de privésfeer van de politiemensen. Zoals vechtpartijen op fuiven, festivals, feestjes of in de huiselijke sfeer, zoals intrafamiliaal geweld.’

Nog een 70-tal dossiers ging over politiemensen die mogelijk hun beroepsgeheim hadden geschonden. De andere strafdossiers gingen bijvoorbeeld over ‘daden van willekeur’ in hun job als politiemensen (37 dossiers), over zedenfeiten (17), belaging (12) of valsheid in geschrifte (8).

Er zijn wel opvallend meer gerechtelijke dossiers tegen Franstalige politiemensen. Het gaat om 309 van de 552 dossiers. Het aantal gerechtelijke dossiers tegen Franstalige politiemensen is ook met 30 procent gestegen vorig jaar. Liefst 123 dossiers zijn geopend in Luik, naast 82 in Brussel en 73 in Henegouwen. Dan pas volgt de eerste Vlaamse provincie, Oost-Vlaanderen, met 70 dossiers. In Antwerpen waren er 63 dossiers, gevolgd door 31 in Limburg.

Klachten

Daarnaast hebben de interne toezichtdiensten bij de federale- en de lokale politie vorig jaar ook 4.090 klachten binnengekregen over politiemensen. Dat is iets meer dan de 3.970 klachten het jaar voordien.

Het gros van de klachten (3.550) was gericht tegen mensen van de lokale politie. Debeck: ‘Dat ging bijvoorbeeld over verdreven snelheid, het niet akteren van een klacht, een taak onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent uitvoeren, beledigend, onbeleefd of respectloos taalgebruik of geen gehoor geven aan een oproep.’