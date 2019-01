Ruim een derde meer treinen afgeschaft in 2018

Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, eist een nieuwe stiptheidsmeting, die meer rekening houdt met het stijgende aantal afgeschafte treinen. Dat voorstel ligt evenwel al jaren op tafel.

Niet alleen qua stiptheid scoorde het Belgische spoor vorig jaar slecht. Ook het aantal afgeschafte treinen steeg sterk. Vorig jaar werden 26.626 treinen afgeschaft, 36 procent meer dan in 2017. 2 procent van het totale aantal treinen komt dus niet aan op zijn bestemming, blijkt uit de stiptheidscijfers van het spoor.

In twee derde van de gevallen gaat het om gedeeltelijke afschaffingen. Als de vaak vertraagde trein tussen Charleroi en Antwerpen-Centraal al in Antwerpen-Berchem omkeert om de opgelopen achterstand in te halen, geldt die als ‘afgeschaft’.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De cijfers over de afgeschafte treinen maken geen deel uit van de officiële stiptheidscijfers. Volgens die wettelijk vastgelegde statistieken reed amper 87,2 procent van de Belgische treinen vorig jaar op tijd. Dat betekent dat ze hoogstens zes minuten vertraging hadden in hun eindstation of in het eerste station van de Brusselse Noord-Zuid-as.

Aansluiting

Die officiële definitie krijgt al langer kritiek van reizigersverenigingen. Zo rijdt de trein Oostende-Eupen die tijdig in Brussel is ‘stipt’, zelfs als die trein in Leuven met vertraging aankomt, waardoor reizigers hun aansluiting missen.

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir wil bij het stiptheidsrapport daarom rekening houden met meer factoren. ‘Ik wil dit jaar werken aan een prestatie-indicator die de echte klantenbeleving meet, rekening houdend met aansluitingen en afgeschafte treinen, want die zijn nog veel penaliserender voor de reiziger dan vertragingen’, zei ze woensdag in de Kamer.

Die nieuwe studie over de stiptheid gaat ons niets bijleren dat we nog niet weten. Spoortopper

Nochtans bestaan vandaag al uitgebreidere stiptheidsstatistieken. Het maandelijkse rapport bevat een cijfer inclusief aantal afgeschafte treinen, een ‘gewogen’ stiptheid op basis van het aantal reizigers in een trein en een stiptheid die gemeten wordt op 95 punten op het Belgische net. Bovendien bestaan ook interne cijfers over het aantal treinen met minder dan 1 minuut vertraging (49,1%), meldde De Tijd deze week.

Meetpunten

Ook een ruimere stiptheidsdefinitie, waarvan Dutordoir droomt, ligt al lang op tafel, vernam De Tijd. De netbeheerder Infrabel werkte in 2017 een nieuw voorstel uit, onder meer op basis van ruim 100 meetpunten op het net. Het concept werd bij de onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract zelfs besproken op het kabinet van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Maar door de val van de regering-Michel belandde het nieuwe beheerscontract, waarvan de vorige versie in 2012 afliep, in de koelkast.