Ruiten sneuvelen bij betoging in Brussel

'Gele hesjes', die zich afscheidden van de klimaatmars, zorgden zondagnamiddag voor amok in de Wetstraat.

De politie Brussel-Hoofdstad Elsene maakte via Twitter bekend dat er 8.000 mensen aanwezig zijn op de derde grote klimaatmars in Brussel. Het was opvallend dat er ook heel wat 'gele hesjes', onder wie Nederlanders en Fransen, te zien waren tussen de klimaatbetogers.