Russische oppositie verwijt Apple en Google te plooien voor censuur

Het idee zat erg goed in elkaar. Russen die bij de parlementsverkiezingen niet voor het Poetin-gezinde Verenigd Rusland wilden stemmen, konden via de app de naam krijgen van de ideale oppositiekandidaat in hun regio. Door zich in elk van de 225 kiesdistricten rond één kandidaat te verzamelen gingen oppositiestemmers een versnippering van hun stemmen tegen. En konden ze de oppositie in de Doema zo sterk mogelijk maken.

Het verdwijnen van de app is een stevige klap. 'Dit is een schaamteloze daad van politieke censuur', hekelde Ivan Zhdanov, een bondgenoot van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny. 'Om 8 uur vanochtend hebben Google en Apple de app verwijderd. Ze zijn dus gezwicht voor de chantage van het Kremlin', zegt ook Leonid Volkov.

De westerse techreuzen gaven nog geen commentaar. Kremlingezinde politici juichen de verwijdering toe. 'We zien de acties van Google en Apple als een stap in de goede richting, zo citeert Ria Novosti senator Andrei Klimov.

Van vrijdag tot zondag trekken ongeveer 108 miljoen Russen naar de stembus. Ze kiezen 450 afgevaardigden voor het Lagerhuis van het Russische parlement, de Doema. Oppositieleider Navalny zit al sinds maart in een strafkamp ten oosten van Moskou, nadat hij vorig jaar vergiftigd werd. Zijn beweging is verboden en zijn oppositieleden zitten in de gevangenis, in voorhechtenis of in ballingschap.