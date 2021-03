Rusthuizen lopen weer vol

Een jaar nadat de coronacrisis een ravage aanrichtte in de rusthuizen, met veel leegstand tot gevolg, is sinds kort de omgekeerde beweging aan de gang. De woonzorgcentra lopen stilaan weer vol.

'Wij zien dubbel zoveel opnames als normaal', zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro zaterdag in Het Nieuwsblad. Zowat 1.200 nieuwe opnames per week, tellen ze dezer dagen bij Zorgnet-Icuro, de grootste koepel van rusthuizen in Vlaanderen. 'Dat is dubbel ­zoveel als normaal.