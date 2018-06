Rutten: Enkel de rechter mag nog beslissen over penitentiair verlof

Voorzitster Gwendolyn Rutten van Open VLD wil dat aanvragen van penitentiaire verloven enkel nog worden beoordeeld door een strafuitvoeringsrechtbank. Dat zei ze in De Zevende Dag. Nu kan de minister van Justitie beslissen of een gevangene een penitentair verlof krijgt of een kortere uitgaansvergunning.

Nadat Benjamin Herman deze week tijdens zijn penitentiair verlof in Luik twee agenten en een voorbijganger vermoordde en dag daarvoor al zijn voormalige dealer, is er discussie over het toekennen van dat verlof.

Volgens critici wordt dat verlof te makkelijk toegekend om zo iets te doen aan de overbevolking in de gevangenissen. Daarbij zou niet altijd goed worden afgewogen of zo’n gevangene wel geschikt is om een penitentiair verlof te krijgen.

Onze visie: rechters beslissen altijd over wanneer en hoe gevangenen de gevangenis mogen verlaten. Zonder druk vanuit het beleid. Gwendolyn Rutten Voorzitster Open VLD

Gwendolyn Rutten van Open VLD wil daarom dat enkel strafuitvoeringsrechtbanken, rechters dus, de bevoegdheid krijgen om te beslissen over zo’n verlof. Als Justitie daarbij betrokken wordt, is er volgens Rutten een risico dat het verlof te makkelijk wordt toegekend.

Daarnaast wil de liberale voorzitster ook drugstesten mogelijk maken in de gevangenis. Nu mag enkel de politie zo’n test uitvoeren en niet de cipiers. Daardoor is het aanpakken van de vele drugsverslaafden in de gevangenissen erg moeilijk.