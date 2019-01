SWT'ers keren amper terug naar arbeidsmarkt

Met de nakende herstructurering bij Proximus laait ook de discussie over het SWT, het vroegere brugpensioen, opnieuw op. Er staan 1.900 banen op de tocht bij het telecombedrijf. Proximus sluit de piste SWT voor sommige werknemers niet uit, al is dat volgens topvrouw Dominque Leroy en federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op dit moment nog niet aan de orde.

'Rem op activering'

Volgens N-VA-parlementslid Ronse is SWT in elk geval geen oplossing. 'Het stelsel is vooral een rem op de activering', zegt hij. Uit de cijfers van Muyters blijkt dat amper 65 van de 2.644 mensen die sinds 2017 in SWT instroomden in 2018 opnieuw aan de slag ging.