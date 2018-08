Sabotage kerncentrale Doel is vier jaar later nog altijd mysterie

Na vier jaar gerechtelijk onderzoek weten ze bij de kerncentrale van Doel nog altijd niet wie in 2014 de turbine van de centrale saboteerde. ‘We zouden graag antwoorden krijgen’, luidt het.

Het kostte Electrabel 30 miljoen euro om de schade te herstellen die op 5 augustus 2014 aangericht werd door de sabotage van een stoomturbine van de kerncentrale Doel 4. Die turbine, de dynamo van de kerncentrale, was compleet vastgelopen omdat iemand de olie in de turbine met opzet had laten wegstromen via een speciaal circuit. Die olie, zo’n 65.000 liter, is nodig om de 50 meter lange as in de turbine gesmeerd te houden. De sabotage vond plaats in het turbinegebouw en niet in de kernreactor zelf, maar die ging plat na een noodstop.

Vier jaar later laat het federaal parket weten dat het onderzoek nog altijd loopt. Er volgt binnenkort een vergadering met een laatste stand van zaken van het speurwerk, is te horen. Al meermaals luidde het de voorbije jaren dat het onderzoek in een eindfase zat, maar na vier jaar is er nog altijd geen nieuws over een doorbraak.

In overleg met de nucleaire waakhond zijn na het incident bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Nele Scheerlinck woordvoerster Kerncentrale Doel

‘Wij zouden toch heel graag een antwoord krijgen op onze vragen’, stelt Nele Scheerlinck, de woordvoerster van de kerncentrale. ‘Het grote mysterie is wat het motief van de dader was. We weten dat het kwaad opzet was. Maar wat heeft iemand bezield om dat te doen? Wie is daar beter van geworden? Het heeft Electrabel miljoenen gekost. Maar vier jaar later weten we daar nog heel weinig over. Dat valt allemaal onder het geheim van het onderzoek.’

Veiligheidsmaatregelen

‘Er zijn wel oplossingen gezocht voor de groep personen die het gedaan kan hebben. Dat was een mix van eigen mensen en van onderaannemers. Zij kregen bijvoorbeeld een andere taak. Of ze moesten in bepaalde zones altijd met begeleiding werken, om te vermijden dat het opnieuw zou gebeuren.’

Er zijn destijds ook meteen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra bewakingscamera’s en toegangscontroles. Scheerlinck: ‘Die zijn er in overleg met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gekomen. Het gerecht speelde geen rol daarbij. Die beveiligingsmaatregelen evolueren constant. Sommige maatregelen zijn stopgezet of aangepast, en er zijn andere maatregelen bijgekomen.’