Sammy Mahdi: 'Dotatie Fedasil stijgt, totale kostprijs niet'

De begroting voor Asiel en Migratie is het eerste strijdtoneel tussen Mahdi en N-VA'er Theo Francken, een van zijn voorgangers. Francken klaagt aan dat de basisdotatie van Fedasil voor 2021 hoger klimt dan in 2016, toen hij de grootste asielcrisis ooit moest verwerken.

Daarbij past een kanttekening: het startbudget werd toen en cours de route opgetrokken van 308 naar 542 miljoen voor extra opvangcentra, via geld uit de zogenaamde interdepartementale provisie. Francken ontkent dat niet, maar zegt dat Mahdi een verkeerd signaal geeft. ‘Ik koos bewust voor een beperkt basisbudget om Fedasil tot zuinigheid aan te manen en de smokkelindustrie duidelijk te maken dat we de vinger op de knip hielden. Mahdi kiest voor een verwelkomingsbeleid.’

Mahdi zegt dat hij vooral het verzekeringsprincipe volgt. ‘De dotatie is al jaren te klein en wordt altijd bijgepast door geld uit de provisie. In 2018 moesten zelfs reserves worden aangesproken omdat er een gat van 87 miljoen was geslagen. Het voortdurend sluiten en openen van centra is ook duur, omdat je hoge ontslagkosten hebt. Wij doen het anders. Door op tijd de risico’s in te schatten, kan je tijdig afspraken maken met aanbieders van opvangplaatsen en moet je niet de hoogste prijs betalen’, zegt zijn woordvoerster