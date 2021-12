Sammy Mahdi blijft worstelen om alle asielzoekers opvang te geven

Nog altijd is er onvoldoende plek in de opvangcentra voor iedereen die bij het asielloket komt aankloppen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft het lastig om alle aangekondige plekken open te krijgen.

Woensdagochtend kregen opnieuw 60 mannen geen toegang tot het asielloket in het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. Reden is dat ze recht hebben op een plek in een opvangcentrum zodra ze bij het asielloket een officiële aanvraag indienen om erkend te worden als vluchtelingen. Maar de opvang flirt al weken dagelijks met zijn limieten. Nadat er vrijdag even beterschap was en iedereen een plek kon krijgen - een eenmalige toevalstreffer klinkt het in de sector - stonden deze week opnieuw dagelijks mensen vruchteloos voor de deur van het asielloket.

Mahdi belooft al weken beterschap. Vorige maand werden een kleine duizend extra plaatsen gevonden en ook deze maand zou er sprake zijn van duizend plaatsen, vooral in het Brusselse. Maar tussen droom en daad staan tal van praktische en politieke obstakels.

Het openen van een opvangplaats kost tijd zegt Fedasil, de beheerder van het opvangnetwerk. Er moet gerekend worden op gemiddeld vier maanden.

De drempels zijn divers. Gaande van praktische bekommernissen tot tegenstribbelende lokale besturen.

Ook de Europese wooncontainers brengen op korte termijn geen soelaas. De levertijd bedraagt 2 tot 3 maanden.

Niet elk gebouw blijkt instapklaar. Infrastructuurwerken en de nodige vergunningen nemen tijd, zeker brandveiligheid. In sommige gevallen kan dat snel gaan, zoals in een voormalige hotel in Evere, in andere gevallen moet Fedasil quasi van nul beginnen. Bijvoorbeeld op de site van Defensie van Glons waar initieel geen stromend water was.

'Een asielcentrum is niet bepaald een luxe-oord maar we moeten ervoor zorgen dat de plaats geschikt is om mensen op te vangen', zegt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil. 'Er zijn voorschriften die gevolgd moeten worden. En dat kost tijd.'

Ook de zoektocht naar personeel is een andere vertragende factor, zeker tijdens een vakantieperiode. 'Tussen identificatie van een opvangplaats en het effectief openen zit gemiddeld vier maanden', zegt Candaele. 'Nu, met covid, duurt dat langer. De werken duren langer en we vinden moeilijker personeel.'

Daarnaast zit de rem ook niet zelden bij lokale besturen. Zo plant Boom een gebouw aan te kopen voor een nieuw administratief centrum en zo ook de plannen voor een nieuw asielcentrum stokken in de wielen te steken. 'We doen we er alles aan om het tij te keren', zei burgemeester Jeroen Baert (N-VA) in Het Nieuwsblad. Ook de Boomse coalitiepartner groep Groen 'heeft bedenkingen bij de locatie van asielcentrum'. 'We moeten de sociale draagkracht van de buurt in rekening houden', zegt schepen Sven Cools (Groen) aan De Tijd.

Containers

De opvangcrisis woedt al sinds half oktober, met als voorlopige crescendo begin december toen voor het eerst negen minderjarigen voor de deur bleven staan. Deze week ging het om alleenstaande mannen en niet om niet-begeleide minderjarigen. 'Geen kind blijft op straat', benadrukte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi dinsdag in de Kamer.

Het einde van de opvangcrisis lijkt nog niet in zicht. De plaatsen die vrijkomen, zoals die in Glons, vullen zich onmiddellijk. De influx van nieuwe asielzoekers ligt immers al maanden hoog, onder andere door de crisis in Afghanistan. De nood werd des te nijpender acuut nadat duizenden beschikbare plekken verloren gingen door de watersnood in Wallonië en coronabeperkingen. Ondertussen loopt ook de uitstroom van asielzoekers niet optimaal omdat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) nog steeds met een achterstand kampt.

Om de crisis mee op te lossen, schoot het Europese asielondersteuningsbureau EASO België te hulp met 150 wooncontainers, waar 5 personen per unit kunnen logeren. Maar een wonderoplossing op korte termijn zijn ze niet. De levertijd is 60 tot 90 dagen. Bovendien zullen ze een paar 'mobiele units' (lees: tenten) vervangen die niet meer geschikt zijn om mensen in onder te brengen.

'Amper resultaten'

Vluchtenlingenwerk Vlaanderen en Amnesty International eisen al weken dringende noodopvang en structurele verbeteringen van het opvangnetwerk. Met een petitie met 18.000 handtekeningen onder de arm trokken ze woensdagochtend naar het kabinet van Mahdi.

