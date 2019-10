Sammy Mahdi kandidaat-voorzitter CD&V

Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi gooit zich in het strijdgewoel om het voorzitterschap van CD&V. Dat kondigde hij vrijdag aan op Twitter, bij een foto met als opschrift 'Terug naar de basis'. Eerder had hij al laten weten dat vrijdag een belangrijke mededeling zou komen.

Mahdi (30) komt uit Vilvoorde, waar hij fractieleider is in de gemeenteraad. Hij is de vierde kandidaat om Wouter Beke op te volgen. Eerder stelden Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen zich kandidaat. Zij zijn burgemeester van respectievelijk De Pinte, Tienen en Maasmechelen.