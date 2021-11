Sancties voor langdurig zieken pas vanaf 2023

Pas vanaf 2023 kunnen langdurig zieken die niet meewerken aan hun re-integratie een sanctie krijgen. Dat komt omdat voor bedrijven nog geen boetes mogelijk zijn in 2022.

De Kamercommissie Sociale Zaken zette woensdag het licht op groen voor het plan van bevoegd minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) om terugkeercoaches in te zetten om langdurig zieken opnieuw aan de slag te krijgen. Van de bijna 500.000 langdurig zieken is maar 10 procent in staat om weer te werken. De helft doet dat op eigen kracht, de andere helft wil Vandenbroucke een duwtje in de rug geven.

In het verlengde van het plan bereikte de federale regering in de marge van de begrotingsbesprekingen een akkoord om alle actoren in het veld - werknemers, bedrijven, mutualiteiten en artsen - te responsabiliseren. Zieken die niet aan hun re-integratie meewerken, zouden 2,5 procent van hun uitkeringen kunnen verliezen. Bedrijven met een bovenmatige instroom van langdurig zieken zouden een extra werkgeversbijdrage van 2,5 procent van de loonmassa moeten betalen.

De sancties blijven een laatste redmiddel. Woordvoerder minister Vandenbroucke

Die sancties komen er pas vanaf 2023, blijkt nu. 'Om te bepalen welke bedrijven een bovenmatig aantal langdurig zieken tellen in vergelijking met hun sectorgenoten hebben we eerst een vergelijkingsbasis nodig. Die zal er in het jaar 2022 komen. Aangezien de sancties voor bedrijven daardoor pas vanaf 2023 kunnen, voeren we ook die voor werknemers pas vanaf 2023 in. Maar in beide gevallen blijven sancties een laatste redmiddel. We hopen dat het zover niet hoeft te komen', aldus de woordvoerder van Vandenbroucke. Vanaf 2022 worden werknemers en werkgevers wel proactief verwittigd.

De oppositie ter linker- en rechterzijde blijft erg kritisch. De PVDA, die een tweede lezing vroeg, zegt zich te blijven verzetten tot Vandenbroucke de 'stigmatiserende sancties' afvoert. De N-VA vindt het allemaal nog altijd veel te vrijblijvend. 'Vandaag slagen 260 adviserende artsen er niet in alle nieuwe langdurig zieken tijdig te bereiken voor de opstart van een re-integratietraject, en mensen die al langer invalide zijn al helemaal niet. We vragen ons af waarom 60 terugkeercoaches daar dan wel in zouden slagen', aldus Kamerlid Valerie Van Peel.