'Scholen zijn slachtoffer van hoge circulatie van het virus'

Volgens viroloog Steven Van Gucht is de verlenging van de herfstvakantie een goeie zaak. 'Maar scholen zijn niet de basis van besmetting.'

De beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de herfstvakantie te verlengen tot 11 november is volgens Steven Van Gucht van het federale kenniscentrum Sciensano de juiste. 'Het aantal besmettingen op scholen, zowel bij leraren als bij leerlingen, neemt toe', zei hij in De Ochtend.

We hebben niet de indruk dat de scholen aan de basis liggen van de stijgende cijfers, maar eerder het slachtoffer Steven Van Gucht viroloog Sciensano

'Dat heeft niet per se met de scholen zelf te maken, maar we zien gewoon dat het virus veel meer circuleert in de samenleving', zegt Van Gucht. 'De besmettingen vinden vooral buiten de schoolmuren plaats, al zijn er ook uitbraken in de scholen zelf. We hebben niet de indruk dat de scholen aan de basis liggen van de stijgende cijfers, maar eerder het slachtoffer.'

Zwart-wit

In hoeverre geven kinderen en leerlingen het virus door aan elkaar en aan volwassenen? 'Er is geen sluitend antwoord op die vraag. Uit gegevens van huisartsen blijkt dat mensen vooral besmet raken door contact met collega's, vrienden, familie, minder dan door contact met kinderen', zegt Van Gucht.

'Maar dit is geen zwart-witverhaal. Ik raad af om kleinkinderen de komende periode bij grootouders onder te brengen. Er is heel veel circulatie van het virus. 1 tot 5 procent van de bevolking scheidt momenteel actief virus uit. Een mix tussen jonge kinderen en grootouders is een risico.'

Maximumcapaciteit

Deelt Van Gucht de analyse van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dat we het effect van de genomen maatregelen op de cijfers moeten afwachten vooraleer over te gaan tot een strengere aanpak? 'Het 'window of opportunity' is aan het sluiten. Het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen verdubbelt om de acht dagen. Als de trend zo blijft evolueren, bereiken we over minder dan veertien dagen de maximumcapaciteit van 2.000 bedden', zegt Van Gucht.

'Voor elke nieuwe maatregel duurt het minstens tien dagen voor we een effect zien in de cijfers. We zien dat de stijging in Brussel al iets minder snel gaat. In Vlaanderen gaat het nu zelfs sneller dan in Wallonië. Als we iets doen, doen we het beter nu. Werken en veilig winkelen kan nog wel, maar voor de rest moeten we ons aantal contacten zoveel mogelijk beperken.'