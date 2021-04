Schoors: ‘We hebben een investeringsrevolutie nodig’

De Gentse econoom Koen Schoors wordt op voordracht van Groen ondervoorzitter van de FPIM, de investeringsmaatschappij van de federale overheid. ‘Het nationale relanceplan kan best wat steviger doorpakken op verduurzaming.’

De topmandaten bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) waren erg gegeerd toen premier Alexander De Croo (Open VLD) begin dit jaar zijn benoemingspuzzel begon te leggen. Niet alleen omdat het regeerakkoord bepaalt dat straks alle participaties van de federale overheid bij de FPIM worden gebundeld. Maar vooral omdat de investeringsmaatschappij hét vehikel is om het federale luik van het nationale relanceplan en de Europese Green Deal in de praktijk te brengen. Dat zal gebeuren via meer dan 1 miljard aan investeringen in duurzaamheid en digitalisering en de oprichting van een transformatiefonds, waarmee bedrijven worden ondersteund bij hun klimaatuitdagingen.

Vooral de PS van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine en de groene partijen drongen stevig aan om hun mannetjes te droppen in de FPIM-cockpit. De CEO konden ze niet krijgen. Niemand stelde de positie van de huidige topman Koen Van Loo (Open VLD) ter discussie. De PS kreeg dan maar de voorzitter en Groen de Nederlandstalige ondervoorzitter. Voorzitster Meyrem Almaci en vicepremier Petra De Sutter halen daarvoor geen partijgenoot van stal, maar de gerenommeerde hoogleraar Koen Schoors (UGent), die bekendheid verwierf als expert in de Fortis-commissie en door zijn publicaties over de vergrijzing.

Koen Schoors Econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Specialist banken en financiewezen.

Samen met Gert Peersman auteur van het boek ' De perfecte storm' over overheidsschuld en vergrijzing.

‘Ik ben blij dat een progressieve academicus als Koen Schoors onze bondgenoot wil zijn bij het uitvoeren van het groenste regeerakkoord ooit’, aldus De Sutter. ‘De FPIM is voor ons een cruciaal instrument om de groene en digitale transitie te realiseren en het publieke investeringsniveau op te krikken tot 4 procent van het bruto binnenlands product tegen 2030.’

‘Ik zal zetelen als onafhankelijk expert', vult Schoors (52) aan. 'Ik beken me niet tot de partijpolitiek, maar het is geen geheim dat ik al langer op de groene nagel klop. Ik geloof sterk in een circulaire economie en ik zeg al jaren dat dit land meer moet investeren in openbaar vervoer en veel minder in bedrijfswagens. De tegenstelling tussen economie en ecologie is onzin. Wie nu nog altijd niet enthousiast op de kar van de klimaatomslag springt, is de dinosaurus van morgen.'

'Als de volgende generatie over 30 jaar terugkijkt op deze tijd, zal ze zich afvragen: waar waren die mensen in godsnaam mee bezig? Er zijn gigantische transformatienoden, de rente is negatief en toch wordt overal getalmd met het induwen van het gaspedaal. Onbegrijpelijk, want wat we nodig hebben na de coronacrisis is een investeringsrevolutie. De politiek moet begrijpen dat duurzame publieke investeringen veel meer dan overheidsconsumptie een manier zijn om het vertrouwen van de burger te herstellen. Vandaar dat we ook nood hebben aan nieuwe Europese begrotingsnormen, met duidelijke grenzen voor de structurele uitgaven en vrijheid voor duurzame investeringen.’

Transformatiefonds

Schoors heeft zijn huiswerk al grondig gemaakt. Hij weet waar hij naartoe wil bij de FPIM en spreekt vrijuit. ‘Het nationale relanceplan is niet mijn ideale plan. Het kan wat mij betreft best wat steviger doorpakken op verduurzaming. En ik vind de naam niet juist. Relance impliceert dat de motor is stilgevallen en weer kan worden opgestart, terwijl de motor kapot is en moet worden vervangen. Daarom wordt het transformatiefonds, dat de FPIM als verlengstuk van het plan zal op poten zetten, heel belangrijk. De federale overheid steekt daar 750 miljoen in, minstens evenveel moet van private en regionale spelers komen.'

Schoors lanceert een gewaagd pleidooi: 'Stel de ecologische impact boven het financiële rendement.' 'Vaak leidt dit soort initiatieven ertoe dat altijd weer dezelfde grote bedrijven steun krijgen. Ik vind dat we met de sectoren moeten gaan spreken en ook in starters investeren. Met beperkte steun kunnen we kleine, innovatieve bedrijven laten bloeien. Dat grote bedrijven en multinationals het leeuwendeel van de Vlaamse economische subsidies vangen, is eigenlijk niet meer te verdedigen, zeker niet als ze nog eens weinig belastingen betalen.’

Volgens Schoors moeten de overheden ook creatiever zijn voor de isolatie van oudere woningen en gebouwen, waar ons land nog aanzienlijke stappen moet zetten. ‘Ik stel de oprichting van een rollend fonds en een aanpak op wijkniveau voor. Renovatiewerken van huizen met een slechte EPC-score gebeuren nu te weinig omdat mensen daar tegenop zien. Waarom hen niet ontzorgen door wijk per wijk langs te gaan, mensen te laten participeren in het rollend fonds en meteen een hele wijk aan te pakken? Dat is bovendien efficiënter en goedkoper.'