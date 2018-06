Schrijnende toestanden in cellen door staking

De cipiersstaking sleept al negen dagen aan, en dat leidt tot schrijnende toestanden in de cel. Dat zegt ­directeur Serge Rooman in een brief die door bijna al zijn Belgische collega's gesteund wordt.

De brief is te lezen in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. 'Vrouwen die al drie dagen op bed liggen, niet weten wanneer ze met hun kinderen mogen bellen. Wie kan dit verdedigen?', schrijft Rooman.

'De staking is zeer ingrijpend voor de gedetineerden', reageert Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. 'De meesten zijn al zeven dagen, sinds het begin van de staking, niet uit hun cel geweest. De wandeling, het bezoek, het werk, telefoneren of de ontspanning: dit kan allemaal niet doorgaan. Beeld u in: als 400 mensen moeten douchen, moet iemand 400 keer dezelfde deur open en dicht doen.'