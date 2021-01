Sciensano: 'Scholen waren niet de aanjager van de tweede golf'

'De scholen zijn niet de aanjager van de epidemie, eerder de nakomer', zegt viroloog Steven Van Gucht. Uit een studie van Sciensano blijkt dat de besmettingen bij kinderen onder de 15 met vertraging de curve van de rest van de samenleving volgen.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) herhaalde het de afgelopen weken tot in den treure: 'De scholen zijn niet de motor van de besmettingen in de samenleving.' Een nieuw rapport van Sciensano, het kenniscentrum dat de overheid bijstaat, staaft voor het eerst die uitspraak.

Uit de studie blijkt dat het aantal besmettingen in september eerst steeg bij de jongvolwassenen (16-25 jaar). Met enkele weken vertraging begon de curve ook aan een steile klim bij de actieve bevolking tussen 26 en 65 en bij de kinderen tussen 13 en 15 jaar. Nog later, begin oktober, kwamen ook de besmettingen bij kinderen onder 12 jaar in een stroomversnelling. Viroloog Steven Van Gucht concludeert: 'De scholen zijn geen voorlopers of aanjagers van de epidemie, maar eerder de nakomers.'

De incidentiegraad - het aantal besmettingen per 100.000 personen - bereikte de jongste vier maanden ook een veel lagere piek bij -15-jarigen. Die bij de 6- tot 12-jarigen topte af onder 500 besmettingen per 100.000 besmettingen, voor de 13- tot 15-jarigen is dat onder 1.000. 'We weten al langer dat jonge kinderen minder ziek worden en het virus beter kunnen controleren. Daardoor zijn ze minder besmettelijk', zegt Van Gucht.

Gecontroleerde omgeving

Het rapport toont ook aan dat het virus beteugeld kan worden in een gecontroleerde omgeving, zegt de viroloog. Zo is het waarschijnlijk dat minder dan een op de vijf van de gerapporteerde besmettingen bij leerkrachten en leerlingen op school plaatsvond. 'Het is belangrijk dat de scholen op een veilige manier openblijven: met mondmaskers, klasbubbels, CLB's die aan contactopsporing doen en strikte protocollen. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze niet zo'n gecontroleerde omgeving in de scholen, waardoor ze die moesten sluiten.'

Van Gucht ontkent evenwel niet dat de scholen een rol kunnen spelen in de besmettingen. 'Ze zijn misschien niet de katalysator, maar kunnen bijdragen aan de verspreiding van het virus. Eenmaal de samenleving een kritische drempel overschrijdt, begint het virus ook in de scholen te circuleren. Kinderen kunnen het virus wel degelijk meenemen naar huis en daar hun ouders besmetten. Maar als je de scholen sluit om de curve te drukken, betalen we een disproportionele prijs.'