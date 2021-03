'Serieuze berg coronasteun onterecht toegekend'

Het gerecht voert in verschillende arrondissementen onderzoeken naar flagrante fraudes en misbruiken met coronasteun. ‘Ik denk dat een serieuze berg geld aan coronasteun ten onrechte is toegekend’, zegt Danny Meirsschaut, de voorzitter van de raad van arbeidsauditeurs van ons land.

Sinds de coronacrisis is losgebarsten, kenden de beleidsniveaus in ons land voor miljarden euro’s premies, uitkeringen en andere steunmaatregelen toe. ‘Maar als men op zo’n schaal geld uitdeelt, moet men eerst een systeem van toezicht opzetten. Dat is niet gebeurd aan het begin van de coronacrisis’, zegt Danny Meirsschaut, de arbeidsauditeur van Oost- en West-Vlaanderen en voorzitter van de raad van arbeidsauditeurs. ‘Men was duidelijk niet klaar om zo’n grote subsidiestroom te controleren. De controles zijn pas achteraf gebeurd. Ik denk dat een serieuze berg geld aan coronasteun ten onrechte is toegekend.’

‘We hebben vastgesteld hoe de uitbater van een bar prostituees plots als werknemers opgaf om aanspraak te maken op de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Die uitbater liet het geld gewoon storten op zijn eigen bankrekening.’

‘We hebben misbruik vastgesteld met de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en de Vlaamse subsidies. Alle dossiers zitten in de beginfase, maar ik vrees dat we niet zo veel zullen recupereren van de onterecht uitgekeerde steun. We kunnen wel de geldstromen volgen, maar een kei kan je niet stropen, zeker als dat gebeurde via bijvoorbeeld slapende vennootschappen en.’

De afdeling West-Vlaanderen van het Gentse arbeidsauditoraat voert een tiental onderzoeken. ‘In enkele dossiers werd vastgesteld dat slapende vennootschappen plots wakker werden om steun te vragen’, zegt afdelingsauditeur Filiep De Ketelaere. ‘Ook is thuiswerkend personeel als tijdelijk werkloos opgegeven zonder hun instemming en zonder dat ze het wisten. Pas nadat ze hun loonfiches hadden gekregen, merkten ze op dat ze die maand geen loon ontvingen maar werkloosheidssteun. Ook waren er zelfstandigen die voorhielden dat hun zaak gesloten was, achter de schermen voortwerkten en een overbruggingsrecht hadden aangevraagd.’

Corrupte boekhouder

‘We stellen vast dat in de eerste coronagolf op eenvoudig verzoek steun kon worden aangevraagd’, zegt De Ketelaere. ‘Dat heeft sommigen geïnspireerd een beroep te doen op steun waar ze geen recht op hadden. Maar de bewijslast is niet evident. Het is niet gemakkelijk te bewijzen dat iemand werkzaam was achter de schermen. En in een aantal dossiers zijn de centen verdwenen. De terugvordering is dus geen gemakkelijke taak.’

In Brussel ontdekte het gerecht tijdens een huiszoeking bij een boekhouder dat die coronapremies had aangevraagd voor lege vennootschappen.

In Brussel is het gerecht eind vorig jaar toevallig - dus niet dankzij een melding van de bevoegde administratie - op een fraude met coronapremies gebotst. Tijdens een huiszoeking bij een corrupte boekhouder, die door het gerecht al langer geviseerd werd, bleek die op naam van lege, slapende vennootschappen premies te hebben aangevraagd en het geld op zijn rekening te laten storten. Het parket van Brussel kan niet aangeven hoeveel onderzoeken naar misbruiken en fraudes met coronasteun het voert. ‘Omdat die niet als dusdanig in ons computerprogramma worden geregistreerd’, luidt het.

Ook andere parketten voeren onderzoeken naar fraudes en misbruiken met coronasteun, blijkt uit een rondvraag. De Leuvense arbeidsauditeur Nathalie Heremans laat weten dat in haar arrondissement ‘gelijkaardige onderzoeken lopen naar misbruik van tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht, enzovoort’. De woordvoerder van het Antwerps parket Kristof Aerts bevestigt dat ook daar dossiers zijn geopend. Het Antwerpse arbeidsauditoraat voert een onderzoek naar een superette die begin vorig jaar voor vijf werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid aanvroeg, terwijl ze openbleef, geen omzet verloor en extra personeel aanwierf.

Huiszoekingen

Het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde behandelt verschillende dossiers van mensen die ten onrechte als werknemer werden geregistreerd door vennootschappen waar ze nooit hebben gewerkt. Die konden zo werkloosheidsuitkeringen voor hen aanvragen. De organisatoren van die grote fraude worden aangepakt door het federaal parket. Dat voerde in december tientallen huiszoekingen uit in de zaak.

De vraag is hoeveel misbruiken onder de radar blijven. Afgelopen zaterdag bleek uit onderzoek van De Tijd samen met de bedrijvendata-expert Graydon dat meer dan 44.000 bedrijven en eenmanszaken tijdens de crisis een andere bedrijfsactiviteit hebben opgegeven waarmee ze coronapremies konden aanvragen. Het gaat niet noodzakelijk telkens om misbruik, maar ook meer dan 6.300 spookbedrijven deden dat, net als duizenden vennootschappen die al voor de crisis een risico op fraude vertoonden.