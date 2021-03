'Sky ECC-kraak legt corruptie bloot bij overheidsdiensten'

De kraak van Sky ECC-misdaadtelefoons wijst op corruptie bij verschillende overheidsdiensten die toegang hebben tot gevoelige databanken. 'Het baart ons zorgen hoe gemakkelijk criminele organisaties via hen aan vertrouwelijke gegevens raken', zegt Yve Driesen, de directeur van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.

Hoe is de federale gerechtelijke politie erin geslaagd de ‘misdaadtelefoons’ van het Canadese bedrijf Sky ECC te kraken en zo honderden miljoenen berichten van criminele organisaties te pakken te krijgen? ‘Dat is echt te danken aan de gedrevenheid en het idealisme van onze mensen die dag en nacht en in het weekend op dit dossier hebben gewerkt’, zegt Yve Driesen, de directeur van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.

‘Het begon in 2018, toen een van onze collega’s van de computer crime unit vaststelde dat we die ‘cryptofoons’ in beslag namen, maar er niets mee konden doen. Hij is beginnen te zoeken naar een oplossing en enkele politienerds hebben elkaar gevonden. We hebben zo’n toestel gekocht om het te analyseren en hebben de metadata onderzocht die de toestellen prijsgaven via de gewone telecommasten. Daaruit is een internationaal onderzoeksteam ontstaan samen met de Nederlanders en de Fransen en met de steun van Europol.’

We stellen vast dat criminele organisaties grote geldsommen betalen om aan informatie te geraken, bijvoorbeeld om iemands adres te achterhalen. Yve Driesen Directeur federale gerechtelijke politie Antwerpen

‘De grote technische doorbraak bereikten we in december. We konden gigantische volumes Sky ECC-berichten leesbaar maken. Tot 15 februari was er een verbod om die te lezen. Zodra we als politie lezen over levensgevaarlijke situaties of over tonnen cocaïne die op komst zijn, moeten we kunnen ingrijpen. Daarvoor moesten we ons organiseren. Vanaf 15 februari zijn ‘leesploegen’ in Antwerpen en Brussel, zowat 120 speurders, in shiften van 6 uur tot 22 uur, de communicatie van targets beginnen te volgen. Ze konden 1.600 berichten per dag lezen en stuurden info door naar commandoposten. We hadden een post in Antwerpen voor alle 'unieke opportuniteiten' om tussen te komen, een post in Brussel om te reageren op levensgevaarlijke situaties en een internationale commandopost bij Europol. Want ook in Frankrijk en Nederland volgden speurders de Sky-communicatie die voor hen interessant was.’

Bergen cash geld

De Sky-berichten die de speurders drie weken lang in realtime volgden, overtroffen alle verwachtingen. Alle communicatie bleek criminele doeleinden te dienen. Een schat aan bewijzen. Driesen: ‘Het was een eyeopener. Sommige toptargets coördineerden vanuit het buitenland tien drugstransporten tegelijk. Vorig jaar is een record van 65 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. Maar als we dit zien, schat ik dat we maar zowat 15 procent onderscheppen van wat passeert. We hebben al overlegd met de douane en de havenpartners hoe ze de controles kunnen bijsturen.’

50 Vacatures Volgende week gaat de federale gerechtelijke politie van Antwerpen 50 vacatures openstellen voor mensen met ICT-skills.

De speurders kregen een uniek zicht op de gigantische geldstromen die rondgaan in de drugshandel. In één appartement dat dienstdeed als een bankloket van een criminelen organisatie bleek in enkele weken drie miljoen euro cash te passeren. ‘Vooral de eenvoud viel ons op. Ze laten bergen cash op één plaats samenbrengen, vanwaar ze het geld verder distribueren. Met wekelijkse afspraken en plaatsen voor ‘money drops’.’

De onderschepte berichtten legden heel wat corruptie bloot, zowel in de privésector, bij havenarbeiders en advocaten als in de publieke sector. Deze week werd een Antwerpse politie-inspecteur aangehouden die info zou doorspelen aan drugsbendes. ‘De corruptiedossiers worden een prioriteit in dit onderzoek. Deze week waren er enkele aanhoudingen, maar er volgen er zeker nog’, zegt Driesen. ‘De komende weken focussen we op de corruptie in de publieke sector en daarna in de private sector. We stellen vast dat grote geldsommen worden betaald om aan informatie te geraken, bijvoorbeeld om iemands adres te achterhalen. Men denkt dan vaak aan lekken bij de politie, maar we merkten in de onderschepte Sky-berichten vooral hoe heel wat andere overheidsdiensten toegang hebben tot het Rijksregister, de gegevens van nummerplaten en andere databanken. Het baart ons zorgen hoe gemakkelijk criminele organisaties via hen aan vertrouwelijke gegevens raken. Ik denk dat we kritisch moeten bekijken of iedereen die toegang heeft tot die databanken voldoende wordt gescreend en of hun opzoekingen voldoende worden gemonitord. Bij de politie is daar de nodige controle op, maar wat met al die andere diensten?’

D-Day

Dinsdag was D-day, met meer dan 200 huiszoekingen, de grootste gerechtelijke actie ooit. Toch begint nu pas het echte werk. ‘We hebben 420 miljoen berichten ontcijferd. We hopen daar nog enkele honderden miljoenen aan toe te voegen de komende maanden. Het zal onmogelijk zijn om alle snoepjes uit die snoepwinkel te proeven. We hebben computertools nodig met artificiële intelligentie om die massa data te filteren. Volgende week stellen we 50 vacatures open voor de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, voor mensen met ICT-skills. Dit onderzoek wordt geen verhaal van weken, maar van jaren.’

De federale gerechtelijke politie zit zo krap bij kas dat voor dit onderzoek een oude cheque van 800.000 dollar is benut. Het Belgische gerecht had die in 2012 gekregen van de Amerikanen.

Er kwam heel wat kunst-en-vliegwerk aan te pas om het Sky ECC-onderzoek te voeren. De federale gerechtelijke politie zit zo krap bij kas dat voor dit onderzoek in december een oude cheque van 800.000 dollar is benut die het Belgische gerecht in 2012 had gekregen van de Amerikanen. Dat geld is nu al op. Is er geld om het verdere onderzoek te financieren? ‘Dit dossier toont aan waar we naartoe moeten met de federale gerechtelijke politie: meer investeren in technologie, het onderscheppen van telecommunicatie en het aantrekken van specialisten, analisten en klassieke speurders die de onderzoeken kunnen voeren’, zegt Eric Snoeck, de directeur van de federale gerechtelijke politie. ‘Daarvoor hebben we meer budgetten en minder rigide statuten nodig. Ik denk dat onze ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken beseffen dat dat nodig is voor een nationaal, gespecialiseerd politiekorps.’