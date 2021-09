Slechte peiling voor PS maakt begrotingsopmaak nog lastiger

De vraag van de PS voor 600 miljoen euro federaal geld voor een steunfonds voor de heropbouw van Wallonië maakt de begrotingsbesprekingen nog zwaarder. De coalitiepartners wijzen op een slechte peiling.

De aanpak van de Franstalige socialisten blijft tot verbazing leiden in de federale coalitie. Nadat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) eerder de media boven de regering had verkozen om haar hervormingsplannen wereldkundig te maken, moesten de coalitiepartners maandag in De Standaard en Le Soir lezen dat staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) voorstelt federaal geld te geven voor de heropbouw van Wallonië na de overstromingen van deze zomer.

De essentie PS-staatssecretaris Thomas Dermine vraagt de oprichting van een solidariteitsfonds voor de heropbouw van kritieke infrastructuur na de wateroverlast in Wallonië.

Zowel de Waalse als de federale overheid zou dat fonds met 600 miljoen euro moeten spijzen.

In de federale Vivaldi-coalitie klinkt alweer wrevel over de aanpak van de PS. Die zou te maken hebben met een slechte peiling.

Concreet wil hij een solidariteitsfonds van 1,2 miljard euro voor het herstel van de kritieke infrastructuur - bruggen, (water)wegen, leidingen, ziekenhuizen, scholen - waarbij de ene helft van het geld van de Waalse overheid komt en de andere helft van de federale staat. Volgens Dermine maakt hij alleen de engagementen van premier Alexander De Croo (Open VLD) concreet die na de ramp had verklaard dat hij Wallonië niet zou laten vallen. Nog volgens Dermine is er vorige week communicatie geweest tussen De Croo en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) over de federale hulp.

Als de PS geld wil, zullen er ook hervormingen moeten tegenover staan die orde op zaken stellen. Liberale bron

Bij de coalitiepartners klinkt dat enigszins anders. Noch vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) noch zijn CD&V-collega Vincent Van Peteghem was op de hoogte van wat Dermine in de media zou voorstellen. Dat leidt bij beide partijen opnieuw tot ergernis. ‘Dit is nog nergens aan bod gekomen en gaat ook in tegen de financieringsmechanismen in ons land. Goed, als ze geld willen, zullen er hervormingen tegenover moeten staan om eindelijk eens orde op zaken te stellen daar. Maar op dat vlak zijn hun voorstellen altijd veel minder concreet’, valt bij de liberalen te horen.

In de meerderheid wordt verwezen naar de peiling van Het Laatste Nieuws en Le Soir van vorige vrijdag als een deel van de verklaring voor de opstelling van de PS. Na de kritiek op de overheden bij de rampbestrijding in Wallonië krijgen de Franstalige socialisten opnieuw een klap, met een verlies van bijna 5 procentpunten tegenover de verkiezingsuitslag van 2019. Alle Vlaamse coalitiepartners beseffen dat dat het nog moeilijker maakt om compromissen te sluiten, zeker met een PTB en een MR die voortdurend zout in de wonde strooien.

Nog geen deal over coronasteun

Niet alleen voor de heropbouw van Wallonië vragen de socialisten - en ook de groenen - nieuw geld. Als het van beide linkse families afhangt, worden de komende jaren nog voor ruim 1 miljard euro extra investeringen in verduurzaming en digitalisering ingepland om de al voorziene investeringen uit het relanceplan een extra boost te geven. Daarnaast willen ze - met de steun van de MR - ook de tijdelijke werkloosheid en andere dure coronamaatregelen tot het einde van het jaar laten lopen en vragen ze ook nog eens een compensatie voor de gestegen energieprijzen voor de laagste lonen.

In al die discussies staan Open VLD en CD&V bijna alleen met hun pleidooi om de economie haar ding te laten doen en te stoppen met geld uitdelen. De discussie over het al dan niet uitdoven van de steun was maandag - na een rondje bilaterale gesprekken - nog altijd niet uitgeklaard.