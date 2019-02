Slechts 8 in Syrië opgesloten IS-strijders al veroordeeld in België

Van de 26 Belgische IS-strijders die in Syrië worden vastgehouden, zijn er nog maar 8 al bij verstek veroordeeld in ons land. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Moet België zijn IS-strijders die worden vastgehouden in Syrië en Irak terughalen en hier berechten? Het federaal parket, dat alle terrorismedossiers onderzoekt in ons land, waarschuwde al dat dit een politieke beslissing is, maar dat er wel moeilijkheden zijn om nog bewijzen te vinden tegen IS-strijders die hier nog niet bij verstek zijn veroordeeld. 'We kunnen momenteel moeilijk speurders ter plaatse sturen', vertelde het federaal parket eerder deze week in De Tijd.

Minister Geens gaf daarover vandaag de cijfers van het antiterreurorgaan OCAD aan N-VA-Kamerlid Koen Metsu in de commissie Justitie. Zo zouden 292 strijders die vanuit ons land naar Syrië trokken, zich nog altijd in Syrië en Irak bevinden. Maar 142 van die 292 strijders zijn vermoedelijk dood.

Wat met de opgesloten IS-strijders uit ons land? 'Er worden 2 personen vastgehouden in Irak en 26 in Syrië in een gebied dat wordt gecontroleerd door de Syrian Democratic Forces (SDF)', vertelt minister Geens. 'Het gaat om 17 vrouwen, 8 volwassen mannen en een minderjarige, ouder dan 12 jaar, die als 'foreign terrorist fighter' worden aangezien. Een van de vrouwen en twee van de mannen hebben de Belgische nationaliteit niet, maar worden in België vervolgd.'

'Volgens informatie van het OCAD zijn 8 van de 26 strijders in Syrië bij verstek in België veroordeeld', gaat Geens verder. 'Het gaat om 6 vrouwen en 2 mannen. 7 van hen, 6 vrouwen en 1 man, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor terroristische feiten. De achtste persoon is veroordeeld tot 15 jaar. Het valt niet uit te sluiten en het is zelfs waarschijnlijk dat een hogere straf kan worden opgelegd na hun terugkeer, op basis van additionele informatie, die aantoont dat andere misdrijven werden gepleegd.'