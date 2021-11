Slimme camera's gaan vanaf 2022 bellen achter het stuur detecteren

Begin volgend jaar moeten de eerste proefprojecten starten om chauffeurs te bestraffen die met hun telefoon in de hand aan het rijden zijn.

De federale regering heeft een nieuw Verkeersveiligheidsplan klaar met 32 concrete maatregelen om het aantal verkeersongevallen en -doden te verminderen. Daarin wordt ook een beroep gedaan op de technologie. 'Klassieke maatregelen volstaan immers niet meer', zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in de Mediahuis-kranten.

De regering wil bijvoorbeeld het netwerk van ANPR-camera's dat vandaag al langs de wegen staat ruimer inzetten, ondermeer om bellen achter het stuur (niet handsfree) te bestraffen. 'De techno­logie is beschikbaar, getest en goedgekeurd", zegt Mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo). De ­camera's zullen een ­foto nemen door de voorruit en van de ­nummerplaat van de auto of vrachtwagen. Als het systeem op basis van AI vermoedt dat de bestuurder een ­telefoon in de hand heeft, stuurt het de beelden door naar de politie. Een mens oordeelt of het om een overtreding gaat.

Bijna een op de drie Belgen gebruikt naar eigen zeggen geregeld de gsm tijdens het rijden, wat zou leiden tot minimaal dertig doden per jaar. Bij vier dodelijke ongevallen met vrachtwagens eerder dit jaar op de E17 nabij Gentbrugge had de bestuurder volgens de politie telkens een gsm in de hand.

Pilootprojecten

Het is nog onduidelijk of de ­camera's in eerste instantie alleen trucks zouden controleren, of meteen alle auto's en of ze constant zullen werken. 'Begin volgend jaar moeten de eerste pilootprojecten van start gaan', zegt Gilkinet. Tegen die tijd zal de ­regering werk maken van het wettelijke kader.

Rijbewijs met punten

Bestuurders die meermaals ­tegen de lamp lopen met gelijkaardige overtredingen, zullen daar binnenkort ook een hogere prijs voor betalen, is eveneens afgesproken. 'Als mensen vandaag systematisch 140 km per uur rijden op de snelweg, kunnen ze daar vijf, tien, twintig keer van afkomen met een even hoge boete', zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De regering zal een progressief systeem invoeren, ook voor lichte overtredingen die met een onmiddellijke inning afgehandeld worden.